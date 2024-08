Paulo Ribeiro e Cantadeiras de Essência Alentejana na Casa da Cerca em Almada

O cantor e compositor Paulo Ribeiro é o próximo convidado dos Concertos ao Pôr do Sol da Casa da Cerca, em Almada. Com ele, as Cantadeiras de Essência Alentejana. Dia 31.

No quarto mês de programação, o ciclo Há Música na Casa da Cerca, em Almada, anuncia o quarto concerto da sua 10.ª edição. Será no dia 31, no Anfiteatro do Jardim Botânico, às 21h30, e desta vez estará em palco o cantor e compositor Paulo Ribeiro (de Beja) com o grupo coral Cantadeiras de Essência Alentejana (de Almada), formado actualmente por 18 mulheres, com idades compreendidas entre os 19 e os 81 anos. Este concerto, que é também um encontro de gerações, ocorre no ano em que se comemora o 10.º aniversário da elevação do cante alentejano a Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Antes do concerto, a partir das 19h, como parte da programação, ouvir-se-ão músicas escolhidas a cargo de personalidades convidadas, entre actores, músicos, escritores, artistas, etc. Depois de Luaty Beirão e Aline Frazão, este mês a convidada é Teresa Reis, socióloga e membro da resistência no movimento estudantil e sindical nos tempos da ditadura. Tal como nas edições anteriores, a entrada é gratuita, sujeita apenas à lotação do espaço.

Nascido em Beja, há 52 anos, Paulo Ribeiro tem já cinco álbuns em nome próprio: Aqui Tão Perto do Sol (2002), No Silêncio das Casas (2012), Canções 1998-2002 (2014), O Céu Como Tecto e o Vento Como Lençóis (2017, integralmente preenchido com canções compostas a partir de poemas de Manuel da Fonseca) e Ribeiro (2021). Este último contou com os músicos Jorge Moniz (bateria, percussões, programações, teclados, produção), Luís Barrigas (piano, teclados), João Custódio (contrabaixo, baixo eléctrico), João Vitorino (guitarras) e os convidados especiais Rão Kyao (flauta) e Emídio Coutinho (violoncelo).

Foto As Cantadeiras de Essência Alentejana em palco DR

A par do seu trabalho a solo, Paulo Ribeiro tem participado em vários projectos colectivos (Anonimato, Mosto, Baile Popular, Tais Quais), compondo regularmente bandas sonoras, para peças de teatro ou performances de poesia, desenvolvendo ainda trabalhos em torno do cante alentejano, como compositor, ensaiador de corais ou formador nas escolas.

Foto Capas dos discos mais recentes de Paulo Ribeiro

Depois da actuação de Paulo Ribeiro, os próximos concertos desta 10.ª edição, ao ritmo de um por mês, levarão à Casa da Cerca de Almada o hip hop de DJ Ride (28 de Setembro) e a cantora e violoncelista e clarinetista Sandra Martins (no dia 26 de Outubro). Desde Maio até agora, actuaram neste ciclo Marco Oliveira e Ana Sofia Paiva, com o espectáculo Paz, Poeta e Pombas, a celebrar a obra de José Afonso (25 de Maio); o sexteto Gume (29 de Junho); e o quarteto do baterista Mário Costa com o seu disco Chromosome (27 de Julho)

Criado em 2015, o ciclo Há Música na Casa da Cerca resulta de uma parceria entre a Casa da Cerca - Centro de Arte Contemporânea e a editora e produtora discográfica PontoZurca.