Cinema dos Açores e Madeira com maior mostra de sempre no Festival de Groix, em França

O cinema dos Açores e da Madeira vai ser o cabeça de cartaz da 23.ª edição do Festival Internacional do Filme Insular de Groix (FIFIG), em França, que arranca esta quarta-feira e decorre até domingo. Vão ser exibidos mais de 30 filmes, alguns praticamente desconhecidos, abarcando um período temporal de quase cem anos (1926-2023). Uma mostra que, além de contar a história dos arquipélagos a partir do cinema, permite autonomizar as produções insulares no panorama nacional e reivindicar o espaço de Açores e Madeira no percurso do cinema português. Um duplo exercício que pode parecer contraditório, mas que sintetiza a relação histórica e política das regiões autónomas com Portugal continental.

