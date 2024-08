Um homem intranquilo. Na Terra de Santos e Pecadores, de Robert Lorenz

Robert Lorenz vem do cinema de Clint Eastwood: durante cerca de 20 anos, entre As Pontes de Madison County e Sniper Americano, foi um dos principais e mais regulares colaboradores do autor de Imperdoável, em funções de produção e de assistência de realização. Quando passou a realizar os seus próprios filmes, fê-lo com a bênção de Clint, protagonista (e produtor, através da Malpaso) da estreia de Lorenz, As Voltas da Vida, no princípio dos anos 2010. Mas não é só uma bênção, Lorenz está tão marcado pelo cinema de Clint que os seus filmes (Na Terra de Santos e Pecadores é o terceiro, depois de As Voltas da Vida e de Missão Inesperada) parecem filmes de quem não conhece outros filmes para além dos de Clint, de quem confunde o cinema com o cinema de Clint Eastwood.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt