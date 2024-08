Argentina coloca tripulação de navio em quarentena por suspeita de mpox

As autoridades argentinas colocaram em quarentena um cargueiro no rio Paraná, junto ao porto fluvial de Rosario, devido a um caso suspeito de mpox a bordo do navio, foi revelado esta terça-feira, 20 de Agosto.

Fernando Morales, presidente da Liga Naval Argentina, afirmou que um navio com bandeira da Libéria, vindo do Brasil para recolher um carregamento de soja, recebeu ordens para ancorar no rio enquanto era realizado um exame médico a um dos membros da tripulação.

“Um membro da tripulação com sintomas de febre e fraqueza foi levado para um hospital em San Nicolás (Buenos Aires). Lá fizeram alguns exames e disseram que, em princípio, seria mpox”, disse Morales, acrescentando que o diagnóstico ainda não foi confirmado. O cidadão de nacionalidade indiana está a cumprir isolamento.

O Ministério da Saúde da Argentina activou entretanto o protocolo de emergência de saúde pública de interesse internacional. O navio navegava com destino ao porto argentino de San Lorenzo, mas permanecerá ancorado até que os resultados dos exames sejam conhecidos. Nenhum dos tripulantes tem autorização para desembarcar.

Na semana passada, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que um novo surto de mpox representa uma emergência internacional de saúde pública pela segunda vez em dois anos, depois de uma nova variante do vírus, identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo, ter começado a propagar-se a países vizinhos. Um dia depois, a Suécia notificou o primeiro caso de infecção pela nova forma do vírus fora de África.

A mpox é uma infecção viral que provoca sintomas semelhantes aos da gripe e lesões com pústulas na pele. Embora a infecção seja normalmente ligeira, pode matar. A nova variante chamada "clado 1b" tem causado alarme porque parece ser mais facilmente transmissível através do contacto físico próximo entre pessoas.

Fernando Morales garantiu que as autoridades de saúde argentinas estão a monitorizar o navio e que serão realizados exames aos restantes membros da tripulação.

Já foram confirmados casos de infecção pela nova variante em pelo menos dez países (todos no continente africano, à excepção da Suécia).

A empresa dinamarquesa Bavarian Nordic deverá decidir esta semana se vai aumentar a produção de vacinas, enquanto a empresa farmacêutica suíça Roche afirmou que está a trabalhar para aumentar a sua capacidade de testes laboratoriais.