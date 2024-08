Protecção Civil procura 12 pessoas perdidas no Parque Nacional da Peneda-Gerês

Grupo de “seis adultos e seis menores” estava a percorrer “o trilho da Cascata do Arado ao Poço Azul”, perto de Vilar da Veiga.

Uma equipa de resgate da Protecção Civil está a tentar localizar um grupo de 12 pessoas que se perderam nesta terça-feira durante uma caminhada no Parque Nacional da Peneda-Gerês, disse à Lusa uma fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

Trata-se de um grupo de "seis adultos e seis menores" que estavam a percorrer "o trilho da Cascata do Arado ao Poço Azul", perto de Vilar da Veiga, no concelho de Terras de Bouro (Braga), e que se terá "desorientado".

O grupo estará localizado e pediu socorro às autoridades, que se encaminhavam, cerca das 23h40, para o local onde presumivelmente se encontra.

Serão "cidadãos franceses", adiantou a mesma fonte da Protecção Civil, mas a pessoa que tem estado em contacto com as autoridades, através de telemóvel, "fala português".

Nas buscas estão envolvidos nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro e da equipa de Busca e Resgate em Montanha da GNR no Parque Nacional da Peneda-Gerês.