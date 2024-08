Incêndio na Madeira. Frente de Câmara de Lobos é a que mais preocupa as autoridades

Operacionais estão distribuídos por dois teatros de operações. Habitantes da localidade de Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras, foram aconselhados a deixar as suas habitações.

O incêndio que começou na passada quarta-feira continua a lavrar na ilha da Madeira e já devastou 7957 hectares de terreno, segundo os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). António Nunes, presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil da Madeira, disse na manhã desta terça-feira que os operacionais estão distribuídos por dois teatros de operações. A zona que está a causar mais preocupações às autoridades é a de Câmara de Lobos, sendo que o fogo está localizado numa zona florestal de difícil acesso.

"A frente está no sentido descendente da encosta e está a aproximar-se de algumas habitações. Temos muitos operacionais posicionados de forma a dar resposta a este evento, no sentido de evitar que o fogo atinja estas casas", referiu o responsável em directo para a RTP3, apontando que, nesta zona estão 19 bombeiros e sete veículos. Os habitantes da localidade de Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras, foram aconselhados a deixar as suas habitações. "As pessoas saem das casas, mas não saem do local. Ficam ali na zona porque têm alguma relutância em abandonar os seus bairros".

De acordo com o autarca de Câmara de Lobos, o fogo consumiu uma vasta área e gerou “grande preocupação” durante a noite, tendo sido mobilizados muitos meios para proteger a zona residencial. “No entanto, o fogo não chegou à zona residencial. Esteve a deflagrar toda a noite e hoje de manhã ainda com alguma intensidade, numa zona florestal de difícil acesso por via terrestre. Os operacionais estão a procurar fazer o contacto a partir de um ponto onde possam chegar apeados. Na zona mais a norte, não há acessibilidade terrestre. Se o fogo progredir poderá ser preocupante e poderá atingir os picos mais altos da Madeira, o que será complexo”, explicou Leonel Silva.

A segunda zona de incêndio está localizada na Serra de Água, onde existem "quatro frentes activas" que, por causa da baixa humidade e temperaturas moderadas que se fizeram sentir durante a noite, são de "fraca intensidade". António Nunes acrescentou que nesta zona estão 55 operacionais e 14 veículos. Também há meios estão concentrados nos concelhos da Ribeira Brava, onde estão activas duas frentes (Furna e Encumeada) e Ponta do Sol, também com duas frentes (Lombada e Canhas).

"Neste momento, para os teatros de operações que temos, os meios são suficientes. Na totalidade, temos 21 meios e 74 operacionais. Destes 74, 20 são elementos que vieram do Continente e dos Açores e vão agora durante a manhã ser substituídos pelos que estiveram a descansar", explicou o responsável da Protecção Civil. "Temos cerca de 740 bombeiros na Madeira e apenas 10% estão nesta altura no terreno. E nestes 10% já estão incluídos os operacionais que vieram de fora. Estamos com capacidade para dar algum período de descanso aos operacionais porque não temos grandes capacidades de envolver mais elementos. Os fogos estão a lavrar em vales muito encaixados onde não é possível que os operacionais trabalhem".

A Madeira apresenta um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural em algumas regiões, segundo o IPMA, que colocou as costas norte e sul e as regiões montanhosas sob aviso amarelo devido ao tempo quente. O IPMA prevê no arquipélago períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte, terras altas das ilhas da Madeira e do Porto Santo até ao início da manhã.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado de nordeste, soprando moderado a forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, por vezes com rajadas até 60 quilómetros por hora. No Funchal as temperaturas vão oscilar entre os 22 e os 28 graus Celsius e no Porto Santo entre os 22 e os 27.

"A nossa expectativa é que a situação não piore. O vento está mais calmo e as temperaturas estão mais baixas, o que nos traz algum ânimo para encararmos este dia como um dia que trará boas notícias", referiu ainda António Nunes à RTP3. Com Lusa