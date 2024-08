Tsunami silencioso do adoecimento metabólico

O mundo tem testemunhado um aumento alarmante na incidência de doenças metabólicas, especialmente o diabetes tipo 2. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a taxa de incidência de diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos no Brasil. O país ocupa a 4.ª posição no ranking global de número de casos, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos.

Esses números, por si só, já são alarmantes, mas a verdadeira crise tem uma dimensão ainda maior. O diabetes não surge isoladamente: o adoecimento metabólico do diabetes está associado a doenças cardiovasculares ateroscleróticas (principal causa de morte no mundo), fígado gorduroso não-alcoólico (principal causa atual de transplante hepático nos EUA), obesidade, problemas de fertilidade em homens e mulheres, demência e cânceres.

O adoecimento metabólico associado ao diabetes é caracterizado por uma série de alterações que impactam o metabolismo de gorduras e ácido graxos e, secundariamente, impacta o metabolismo de aminoácidos.

Essas disfunções celulares se desenvolvem silenciosamente ao longo de décadas, de modo que o adoecimento associado ao diabetes do tipo 2 é um espectro de doença que vai da resistência à insulina pura no músculo e fígado para sua associação com lesão do pâncreas (morte das células que produzem insulina), para culminar no descontrole dos níveis de glicose, momento muito tardio no processo todo, mas que é quando se propõe diagnosticar pré-diabetes ou diabetes de forma oficial.

Esperar o diagnóstico do pré-diabetes ou diabetes para começar a agir é perder uma enorme janela de oportunidade de reverter o processo de adoecimento metabólico em curso.

Pior ainda, esperar significa correr o risco de que tenha havido perda das células no pâncreas que produzem insulina (evento central para “abrir” um diabetes), e isso significa menos chance de reversão completa do processo. Também corre-se o risco de leões definitivas em órgãos nobres. De 10% a 20% das pessoas que são diagnosticadas com pré-diabetes abrem o diagnóstico com lesão em retina, rim ou nervos.

Quero repetir a importância dessa informação: alterações nos níveis de glicose são um evento tardio. Para que essa fase seja alcançada, foram-se anos e décadas de adoecimento em curso, um período em que um pâncreas sobrecarregado tenta produzir insulina adicional para controlar os níveis de glicose dentro da faixa normal.

Infelizmente, o pâncreas não consegue trabalhar sobrecarregado indefinidamente, e isso culmina na morte progressiva das células do pâncreas que fabricam insulina.

E como interromper esse processo antes que seja tarde demais? Com a implementação de intervenções muito precoces, focadas em melhoria do metabolismo de ácido graxos e carboidratos, levando a melhora da eficiência mitocondrial por meio de exercício e o controle rigoroso dos níveis de glicose após as refeições (tóxicos para o corpo).

Lamentavelmente, essas intervenções muito precoces são praticamente ignoradas no modelo atual de cuidado de saúde. Médicos mal recebem treinamento em prevenção primária, que dirá prevenção primordial, e há várias hipóteses para explicar o fenômeno.

Primeiro, a medicina convencional prioriza tratamentos farmacológicos e cirúrgicos, enquanto essas intervenções muito precoces são, na sua maioria, comportamentais e alimentares.

Segundo, os médicos não recebem formação adequada em prescrição de exercício e alimentação como ferramentas terapêuticas.

Terceiro, sistemas de saúde sobrecarregados, com consultas de duração média de 15 a 30 minutos, inviabilizam discussões sobre modificações de estilo de vida — afinal, é mais rápido prescrever um remédio.

Quarto, o conhecimento em reversão do adoecimento metabólico é multidisciplinar, mas o cuidado em saúde está fragmentado em especialidades.

Essa triste realidade faz com que milhões de pessoas ao redor do mundo continuem a caminhar silenciosamente da resistência à insulina em direção ao diabetes, sem saber que poderiam evitar por completo esse destino.

Se realmente quisermos enfrentar a crise do adoecimento metabólico associado ao diabetes, que ameaçará no mundo nas próximas décadas, precisamos mudar o paradigma de tratar doenças para manter a saúde.

A saúde não deve ser vista apenas como a ausência de doença, mas como um estado pró-ativo de saúde metabólica e bem-estar, cuja probabilidade pode ser significativamente aumentada pelo estilo de vida que se leva.

Os pilares desse novo paradigma são: atividade física e exercícios regulares em dose efetiva, hábitos alimentares saudáveis, controle do estresse e sono adequado. PS: drogas serão coadjuvantes bem-vindas em alguns casos, mas não entregam o que os pilares da saúde metabólica entregam.

Ao focar em prevenção, podemos não apenas reduzir a incidência do diabetes tipo 2, mas também das doenças que são consequências dele, como a doença cardiovascular aterosclerótica, o fígado gorduroso não-alcoólico, a obesidade, problemas de fertilidade (síndrome do ovário policístico nas mulheres e hipoandrogenismo nos homens), cânceres e demência.

O momento para agir é agora. Esse convite é tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Os sistemas de saúde precisam repensar seu modelo, inclusive, para a sustentabilidade financeira a longo prazo: tratar uma epidemia de diabetes, doenças cardiovasculares, cânceres, demência não vai ser uma conta fácil de fechar.

