“Pessoas que menstruam”: deputado do PSD contesta posição da ministra da Juventude

Bruno Vitorino, que já tinha criticado o uso da expressão “pessoas que menstruam” pela DGS, defende que a ministra da Juventude e Modernização deveria “cingir-se” ao que está no Programa do Governo.

O deputado do PSD Bruno Vitorino espera que a ministra da Juventude e Modernização, Margarida Balseiro Lopes, “tenha falado a título individual” quando, através de resposta do seu gabinete ministerial ao Parlamento, defendeu a utilização de “linguagem neutra do ponto de vista do género para se referir aos produtos menstruais”. Em declarações ao PÚBLICO, o deputado social-democrata elogiou o “excelente trabalho” até agora levado a cabo pela ministra, mas contesta a posição assumida por Balseiro Lopes, que deveria “cingir-se” ao que consta no Programa do Governo, o qual não inclui a questão da linguagem neutra.