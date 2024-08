Um mês que mudou a política norte-americana

Faz hoje um mês que, perante grande pressão dos próprios apoiantes e uma derrota que se anunciava, Joe Biden tomava uma decisão incomum e reveladora de grandeza: abdicava de uma recandidatura presidencial e abria as portas a uma alternativa no Partido Democrata. Nesse mesmo dia, Kamala Harris recolhia apoios que a tornavam candidata única, os pequenos donativos batiam recordes e os movimentos sociais de base mobilizavam-se. Rapidamente, nas redes sociais, a presença de Kamala Harris surgia alinhada com o espírito do tempo e, com a escolha de Tim Walz, o ticket democrata passou a refletir uma coligação entre o melhor de duas Américas: a liberal, urbana e costeira e a dos territórios vastos dos Estados do interior. Entretanto, as sondagens nacionais inverteram-se e as boas vibrações do fenómeno Kamala colocaram em disputa vários estados que eram dados como perdidos a favor de Trump.

