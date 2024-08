Precisamos mesmo de tantos turistas?

Itália, Espanha, Grécia lutam há anos com o excesso de turismo, que tem levado à descaracterização das cidades e brutal inflação e ao desespero dos próprios habitantes, expulsos da sua vida e residências por um mercantilismo avassalador de baixo nível. Valerá isto a pena face aos supostos lucros que o mesmo turismo traz?

No livro Grande Hotel da Europa, que recomendo, um funcionário da Câmara de Amesterdão calcula que o turismo rende à cidade cerca de 64 milhões de euros por ano, mas, em contrapartida, o aumento das despesas em limpeza municipal, sobrecarga dos serviços de saúde e de policiamento, reparação de danos, entre outros, ascende aos 71 milhões, aos quais acresce o prejuízo causado pelo afastamento dos habitantes para as periferias.

Discute-se um novo aeroporto, de custos astronómicos, para que mais milhões de turistas nos visitem e destruam o que ainda existe, sob o lema de que “o progresso é inevitável”; não seria mais produtivo investir na modernização do nosso sistema político e judicial e na desburocratização administrativa, promovendo assim o nosso real desenvolvimento? Com tantos exemplos europeus, será que não devemos parar e pensar no que queremos para o nosso país?

Isabel Ribeiro, Lisboa

SNS e os médicos

A falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS) é dos temas mais discutidos na comunicação social e em toda a sociedade civil, e com a discussão surgem as soluções mais diversas. Foram muitos anos a discordar de todas as inviáveis propostas. Mas enfim consegui ouvir uma que partilho, é mesmo a que proponho nas minhas reflexões com os amigos.

Dizia Miguel Sousa Tavares, no seu programa televisivo, que os médicos formados nas universidades públicas deveriam permanecer no SNS, por período em que o Estado fosse ressarcido dos gastos com a sua formação. É uma ideia que defendo também e, como é do conhecimento público, já existe o sistema na Força Aérea, na formação dos seus pilotos.

Sabendo que a formação de um médico tem dos maiores custos ao erário público, não é justo que, após a sua formação, abandone quem investiu nele. O privado beneficia de uma mão-de-obra livre de encargos na sua formação. Sabemos também quanto é impossível o Estado acompanhar os ordenados dos privados. Pois quem paga nos privados é o próprio cliente, enquanto o Estado está sob as regras de um orçamento suportado pelos contribuintes.

Vítor Santos, Charneca de Caparica

Os incêndios na Madeira

Eu conheço bem a Madeira, vivi lá mais de sete anos e metade desse tempo como administrador florestal do Funchal e Porto Santo. Começo por referir que é lamentável que o Governo da República não tenha disponibilizado mais meios aéreos, temporariamente e em tempo útil, para aquela região autónoma.

Conheço bem as serras da ilha e nos anos em que lá vivi nunca houve fogo florestal com estas dimensões – e lá venho eu com a mesma retórica de sempre: havia a tal quadrícula de casas de guardas-florestais e três ou quatro inícios de incêndios que ocorreram enquanto eu dirigi o serviço, um até no Pico Ruivo, de difícil acesso, mas não passaram disso. Mal havia uma coluna de fumo, havia também sempre um posto de guarda-florestal que o avistava e o fogo era atalhado antes de tomar grandes dimensões. Digam o que quiserem dizer, esta é a verdadeira razão das dimensões que os incêndios descontrolados atingem na Madeira e no continente.

Tenho expectativa de que o fogo não entre seriamente nas zonas da laurissilva, Património Mundial, pois então o desastre será de dimensões ainda mais gravosas. Não percebo por que é que as regiões autónomas tiveram de cometer os mesmos disparates do continente, ao acabarem com os guardas-florestais – uma região de montanha como é aquela bela ilha não devia dispensar esta medida de defesa e gestão da sua floresta, que era a implantação no território dos postos de guardas-florestais.

Fernando Santos Pessoa, Faro

Subida de preço da água salgada

A auto-regulação dos preços feita pela relação entre a oferta e a procura tem feito aumentar os custos das férias, em locais de grande concentração turística como no Algarve. Poderemos vir a assistir a alternâncias nos destinos evitando o incremento dos preços ou a mudança de hábitos como já está a acontecer na afluência a bares, restaurantes e hotéis. Apesar destas oscilações ao longo de décadas, esta região não deixa de ser privilegiada nos investimentos e na procura, o que constitui uma fonte abonada para a colecta nacional e municipal. No entanto, há indicadores que revelam um défice na aplicação destes valores, nomeadamente: fraca manutenção das rodovias, infra-estruturas sanitárias junto às praias quase inexistentes, acumulação de resíduos, animação nocturna pouco variada. Em sistema que funciona bem, não se mexe, dirão. Contudo, a qualidade vai-se corroendo de forma pouco perceptível, mas constante.

José M. Carvalho, Chaves