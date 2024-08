As reacções iniciais foram de surpresa e choque: como poderia a Ucrânia estar a levar a cabo uma invasão na Rússia, entrando no território, conquistando território, e fazendo prisioneiros? A avaliação parecia ser de que se tratava de uma operação ousada e vistosa, que serviria para fazer subir o moral do país, quando a situação no seu próprio território era pouco promissora para Kiev.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt