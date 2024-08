Presidente do Morgan Stanley entre os desaparecidos de iate em Itália

O presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e o advogado Chris Morvillo, do escritório Clifford Chance, estão entre os desaparecidos do iate que naufragou perto da Sicília, Itália, informou esta terça-feira a BBC.

Na segunda-feira, já tinha sido avançado que o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch era uma das pessoas dadas como desaparecidas no naufrágio do iate de luxo durante uma tempestade.

Entre os desaparecidos encontra-se também a filha de Lynch, Hannah, de 18 anos.

Com 22 pessoas a bordo, o veleiro “Bayesian” de 56 metros e bandeira britânica afundou-se ao largo de Porticello, uma cidade costeira cerca de 15 quilómetros a leste de Palermo, por volta das 5:00 horas (4:00 de Lisboa) de segunda-feira, na sequência de uma violenta tempestade, informou a guarda costeira.

O iate transportava dez membros da tripulação e 12 passageiros, dos quais 15, incluindo a mulher de Lynch, Angela Bacares, foram resgatados, tendo sido recuperado um corpo, que os meios de comunicação social locais acreditam ser o cozinheiro do barco.

Foto O presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, está entre os desaparecidos LinkedIn

Mergulhadores estão a fazer buscas no casco do navio afundado, que se encontra a cerca de 49 metros de profundidade, enquanto barcos de patrulha e helicópteros da Guarda Costeira procuram os desaparecidos na zona.

Quatro dos passageiros desaparecidos são britânicos e dois são norte-americanos.

Bloomer, de 70 anos, é de nacionalidade britânica e fez parte do conselho de administração de várias empresas, enquanto Morvillo trabalhou em vários casos de corrupção e foi procurador distrital de Nova Iorque de 1999 a 2005.

Morvillo também participou na investigação criminal dos ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque.