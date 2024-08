Grande urbanização na antiga fábrica de gás junto à Expo terá hotel e parque urbano

É mais uma peça no puzzle da profunda operação de reconfiguração da zona oriental de Lisboa, iniciada há mais de um quarto de século, com a realização da Expo’98. Os terrenos da antiga Fábrica de Gás da Matinha, na freguesia de Marvila, com uma área de aproximadamente 10 hectares, serão sujeitos a uma grande operação de urbanização, que inclui a construção de 702 fogos habitacionais, uma unidade hoteleira, a criação de espaços de comércio e serviços e ainda o surgimento de um parque urbano, com uma área verde com aproximadamente 1,6 hectares.

