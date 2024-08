Deriva urbanística algarvia continua: há 2000 casas ilegais no Vale da Telha

O novo plano – com uma área urbanizável equivalente à cidade de Faro – garante os “direitos adquiridos” aos proprietários e passa uma borracha sobre os erros do passado.

O empreendimento turístico Vale da Telha (Aljezur), um exemplo do lado sombrio dos negócios do imobiliário/turismo no Algarve, arrasta-se há décadas. O tribunal, por intervenção do Ministério Público (MP), declarou nulo o alvará da urbanização há 13 anos, mas continua a vender-se e a comprar propriedades. Ao longo ds vida deste empreendimento, com quase 50 anos, houve uma falência e dois autarcas foram condenados a penas de prisão. O número de casas, com licença de construção inválida, ascende a mais de 2000, a que se juntam mais mil lotes que estão à venda sem que haja um plano de gestão territorial aprovado. Finalmente, este surgiu.