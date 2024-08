Morreu a pessoa mais velha do mundo. María Branyas Morera tinha 117 anos

María Branyas sobreviveu à gripe espanhola, a duas guerras mundiais e à covid-19. “Morreu como quis, quando dormia, em paz e sem dor”, escreveu a família no X.

A pessoa mais velha do mundo, a espanhola María Branyas Morera, morreu esta terça-feira aos 117 anos em Olot, no nordeste da Espanha, anunciou a família na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

María Branyas sobreviveu à pandemia de gripe espanhola em 1918, a duas guerras mundiais, à Guerra Civil em Espanha, bem como à covid-19, em 2020, pouco depois de completar 113 anos e da qual recuperou em poucos dias.

Segundo a família, a centenária, que “morreu como quis, quando dormia, em paz e sem dor”, teria dito há alguns dias: “Um dia vou partir (…) deixarei de existir neste corpo. Um dia que desconheço, mas que está muito perto, esta longa viagem terminará. A morte encontrar-me-á exausta de ter vivido tanto, mas quero que me encontre sorridente, livre e satisfeita”.

A mensagem foi publicada pouco antes das 11h30 (menos uma hora em Lisboa) pelos seus próximos, que disseram querer lembrar-se dos “seus conselhos e gentileza”. “Sinto-me fraca. A minha hora aproxima-se. Não chorem, não gosto de lágrimas. E, sobretudo, não tenham pena de mim. Para onde for, serei feliz”, podia ler-se na segunda-feira na conta gerida pela sua família.

La Maria Branyas ens ha deixat. Ha mort com ella volia: mentre dormia, tranquil·la i sense dolor.

Fa uns dies ens deia:

María Branyas era a decana do mundo, segundo o Grupo de Investigação Gerontológica (GRG), com sede nos Estados Unidos, e o Livro dos Recordes Guinness, tendo sucedido à francesa Lucile Randon, que morreu em Janeiro de 2023 aos 118 anos. Agora a pessoa mais velha do mundo é a japonesa Tomiko Itooka, nascida a 23 de Maio de 1908, contando assim 116 anos, segundo o GRG.

A decana espanhola vivia há mais de 20 anos no lar de idosos Santa Maria del Tura, em Olot, na Catalunha. Nascida a 4 de Março de 1907 em São Francisco (oeste dos Estados Unidos), para onde a sua família tinha emigrado, veio para Espanha em 1915.

Em 1931, casou com um médico, que morreu aos 72 anos, e teve três filhos (um dos quais morreu aos 86 anos), 11 netos e vários bisnetos. A sua filha mais nova, Rosa Moret, octogenária, disse uma vez que a sua mãe nunca tinha estado hospitalizada, nem tinha tido uma fractura.

Uma equipa da Universidade de Barcelona estudou o seu ADN para determinar as causas da sua longevidade e um dos investigadores, Manel Esteller, declarou-se surpreendido com o seu bom estado de saúde, numa entrevista ao diário espanhol ABC, divulgada em Outubro de 2023. "Está completamente lúcida. Lembra-se com impressionante acuidade de momentos em que tinha apenas quatro anos e não tem nenhuma doença cardiovascular, o que é comum em pessoas mais idosas. Os únicos problemas que tem são de mobilidade e audição. É incrível", disse o especialista em genética.

A francesa Jeanne Calment, que morreu em 1997 com 122 anos e 164 dias, é a pessoa mais velha conhecida até hoje.