Quem é Mike Lynch, o multimilionário que estava no iate do luxo naufragado?

O milionário do software chegou a ser considerado a versão britânica de Bill Gates. A viagem ocorreu após a sua absolvição de acusações de fraude nos EUA.

Mike Lynch, um empresário britânico do sector da tecnologia, encontra-se entre os desaparecidos depois de o super iate Bayesian se ter afundado numa tempestade anormal ao largo da costa norte da Sicília.

As equipas de salvamento estão à procura de Lynch, de 59 anos, e da sua filha Hannah, de 18 anos, bem como de duas outras pessoas de nacionalidade britânica e duas de nacionalidade americana, informaram as autoridades. A mulher de Lynch, Angela Bacares, foi uma das 15 pessoas, incluindo uma menina de 1 ano, resgatadas. Foi confirmada a morte de uma pessoa.

Quem é Mike Lynch?

Filho de um bombeiro do condado de Cork e de uma enfermeira do condado de Tipperary, na Irlanda, Lynch obteve um doutoramento na Universidade de Cambridge e fez fortuna no sector da tecnologia.

Em tempos, foi considerado a versão britânica de Bill Gates. Vendeu a sua empresa, Autonomy, à Hewlett-Packard por 11 mil milhões de dólares em 2011 — na altura, um dos maiores negócios britânicos no domínio da tecnologia.

Mas foi posteriormente acusado de sobrevalorizar a empresa e acusado de fraude nos Estados Unidos. Passou anos a travar batalhas legais até ser absolvido por um júri em São Francisco, em Junho.

A malfadada viagem no Bayesian pretendia ser uma celebração da sua vitória legal, noticiou o jornal britânico Telegraph, e membros da sua equipa legal estavam entre os que se encontravam a bordo. Numa cruel coincidência, o seu co-arguido no caso de fraude, Steve Chamberlain, morreu depois de ter sido fatalmente atingido por um carro, no sábado, enquanto corria em Cambridgeshire, disse o advogado de Chamberlain.

O que se passou com o iate?

O iate de luxo Bayesian, de 58 metros, com pavilhão britânico, é propriedade da Revtom, uma empresa controlada pela mulher de Lynch, Angela Bacares, e está registado na Ilha de Man, segundo os documentos.

Depois de ter sido atingido pelo mau tempo, na madrugada de segunda-feira, o iate inclinou-se e afundou-se. O seu mastro de alumínio de 75 metros era o mais alto do seu género no mundo, segundo o construtor naval italiano Perini, que construiu o iate em 2008.

O iate afundou-se a uma profundidade de mais de 50 metros de profundidade; pensa-se que alguns passageiros poderão ter ficado presos nos seus quartos. A primeira tentativa de busca no interior do iate por parte dos mergulhadores não foi bem-sucedida, segundo as autoridades de salvamento locais, porque os móveis estavam a obstruir o acesso à ponte.

Nesta terça-feira, as operações de buscas continuavam

De acordo com o dicionário Merriam-Webster, o nome Bayesian refere-se a uma teoria estatística que atribui probabilidades, como a hipótese de chuva.

Lynch, que investigou o reconhecimento adaptativo de padrões enquanto esteve em Cambridge, utilizou a teoria no seu software para ajudar as empresas a classificar grandes quantidades de dados.

Quem mais estava a bordo do iate?

Jonathan Bloomer, presidente da Morgan Stanley International, e Chris Morvillo, advogado da Clifford Chance, encontravam-se entre os desaparecidos após o naufrágio do iate, noticiou a Reuters, citando Salvatore Cocina, chefe da Proteção Civil na Sicília. As suas mulheres também estavam a bordo, segundo as autoridades italianas.

As equipas de salvamento recolheram Charlotte Golunski, uma colega de Lynch, que salvou a sua filha de 1 ano de uma quase tragédia quando esta escorregou das mãos da mãe no meio das ondas furiosas. O seu marido, James Emslie, também se encontrava entre as 15 pessoas resgatadas, de acordo com os meios de comunicação social locais.