Michael Madsen, actor de Kill Bill, preso por violência doméstica

O actor norte-americano Michael Madsen, de 66 anos, conhecido por filmes como Kill Bill e Free Willy, foi preso por alegada violência doméstica contra a sua mulher, DeAnna Madsen, no sábado, em Malibu.

Segundo a Variety, na madrugada de sábado, a polícia recebeu uma chamada e o actor foi preso, mas libertado depois de ter pago uma fiança no valor de 20 mil dólares (cerca de 18 mil euros).

Um assessor de Madsen disse à revista norte-americana que o casal teve um desentendimento. "Foi um desentendimento entre Michael e a sua mulher, que nós esperamos resolver de forma positiva para ambos."

Não é a primeira vez que o actor tem problemas com a justiça. Em 2012, Michael Madsen foi detido numa casa em Malibu, Califórnia, por suspeita de crueldade para com uma criança envolvendo o seu filho adolescente. O filho não ficou ferido, de acordo com as autoridades.

Madsen é conhecido por ser um actor que colabora com frequência com o realizador Quentin Tarantino. Em 1992, o actor fez parte do elenco de Cães Danados. Interpretou o assassino Budd em Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2, o cowboy Joe Gage em Os Oito Odiados e uma participação especial no último filme do realizador, Era uma vez... em Hollywood.