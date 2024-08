Coreia do Norte deverá reabrir-se ao turismo internacional este Inverno

A Coreia do Norte é um dos países mais fechados aos olhares do mundo, mas desde 2020 que as fronteiras encerraram por completo aos turistas internacionais devido à pandemia de covid-19. Quase cinco anos depois, o país parece agora preparar-se para reabrir ao turismo no final do ano, ainda que com limitações.

O anúncio foi feito por, pelo menos, duas empresas turísticas chinesas com ligações ao país, que publicaram a novidade nas respectivas redes sociais no mesmo dia, separadamente.

"Recebemos a confirmação do nosso parceiro local de que o turismo para Samjiyon e provavelmente para o resto do país será oficialmente retomado em Dezembro de 2024", contava, quarta-feira, a Koryo Tours, citada pela CNN. O operador turístico sediado em Pequim acrescenta que o itinerário e outros detalhes serão finalizados "nos próximos dias e semanas".

Também a KTG Tours, sediada em Shenyang, revelou numa publicação feita no Facebook, que, "até agora, apenas Samjiyon foi mencionada", mas diz acreditar que "PY [Pyongyang] e outros lugares também serão abertos", cita a CNN.

Samjiyon fica na fronteira com a China e perto do pico mais alto da península coreana, o monte Paektu, considerado o berço do povo coreano e, por isso, de extremo significado histórico tanto para os norte-coreanos como para os sul-coreanos.

É com base na lenda da linhagem Paektu que a família Kim legitima a sua liderança do país, alegando que Kim Jong-il, anterior líder da Coreia do Norte e pai do actual governante, Kim Jong-un, terá nascido ali, embora a maioria dos historiadores internacionais o refutem, afirmando que nasceu na antiga União Soviética.

De acordo com a CNN, a comunicação social estatal da Coreia do Norte ainda não fez qualquer anúncio sobre a reabertura do país a turistas estrangeiros, embora Kim Jong-un tivesse indicado anteriormente que daria prioridade aos visitantes oriundos de países "amigos", como a Rússia e a China.

A primeira excepção às apertadas restrições foi, aliás, para pequenos grupos turísticos da Rússia, autorizados a entrar em 2024, cerca de 100 visitantes desde o início do ano, no âmbito do estreitar das relações entre os líderes dos dois países.

Os anúncios de reabertura ao turismo internacional surgem cerca de um mês depois de Kim ter visitado o novo destino turístico na costa oriental do país, na região de Wonsan-Kalma, actualmente em desenvolvimento, anunciando que a estância balnear seria inaugurada em Maio de 2025, após anos de atrasos.