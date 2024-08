Sporting confirma saída de Mateus Fernandes por 15 milhões de euros

Está confirmada a transferência de Mateus Fernandes, do Sporting para o Southampton. Nesta terça-feira, os "leões" comunicaram à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) um negócio em que receberão 15 milhões de euros pelo médio, mais cinco milhões potenciais.

Mateus Fernandes, que fez toda a formação no Sporting desde o escalão Sub13, com uma época de empréstimo ao Estoril em 2023-24, vai assim jogar na Premier League. Em função do rendimento individual e colectivo, a transferência poderá chegar aos 20 milhões, sendo que os "leões" garantiram também 10% da mais-valia de uma futura transferência. Dez por cento é também a percentagem que irão pagar pelos serviços de intermediação.

We are delighted to confirm the signing of Mateus Fernandes from @SportingCP ?? — Southampton FC (@SouthamptonFC) August 20, 2024

Aos 20 anos, o médio nascido em Olhão assina um contrato válido até 2029 e mostra-se satisfeito com a decisão. "Estou muito contente por estar aqui. É um sonho tornado realidade poder jogar em Inglaterra e na Premier League. É a melhor Liga do mundo, com os melhores treinadores, os melhores jogadores, as melhores equipas", resumiu Mateus Fernandes, citado pelo site do Southampton.