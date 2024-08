Jannik Sinner conquista Masters 1000 de Cincinnati

O tenista italiano Jannik Sinner, número um do mundo, conquistou o segundo Masters 1000 da temporada, ao vencer na final de Cincinnati o norte-americano Francis Tiafoe, em dois sets.

Perante o 20.º classificado do ranking ATP, Sinner demorou uma hora e 38 minutos para se impor pelos parciais de 7-6 (7-4) e 6-2, assegurando o quinto título de 2024.

Sinner havia vencido o Open da Austrália e o Masters 1000 de Miami, além dos torneios de Roterdão e de Halle.

Jannik Sinner continua no topo da hierarquia mundial desde 10 de Junho, tendo reforçado esse estatuto com a vitória em Cincinnati, torneio que não contou com a presença do número dois do ranking, Novak Djokovic, que conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris.