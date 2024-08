Turismo ainda faz falta, mas já é demais em alguns equipamentos culturais

Neste turístico mês de Agosto, vários equipamentos culturais portugueses têm estado a bater recordes de visitantes, a começar pelo Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, que durante a primeira quinzena registou mais de 1500 entradas por dia, que se somam aos cerca de 1420 visitantes diários recebidos na Torre de Belém. No total destas duas primeiras semanas, “é mais do dobro do que tivemos em igual período de 2023”, sublinha a directora dos dois monumentos, Margarida Donas-Botto, que sucedeu no cargo à agora ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

