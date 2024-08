Quarta na TV: Mulholland Drive, o sultão do Brunei e Os Grandes Criadores

CINEMA

MIB: Homens de Negro

AXN Movies, 21h10

Tommy Lee Jones e Will Smith fazem dupla enquanto agentes dos super-secretos serviços de imigração norte-americanos para extraterrestres, nesta comédia de acção e aventura realizada por Barry Sonnenfeld, vencedora de um Óscar pela caracterização. É uma adaptação da banda desenhada homónima da Marvel escrita por Lowell Cunningham e o primeiro de uma saga de quatro filmes. O segundo capítulo passa amanhã, o terceiro depois de amanhã.

21 Pontes

AXN, 21h55

Andre Davis, um polícia nova-iorquino, investiga um caso onde vários colegas foram assassinados. Ao prosseguir a investigação, nota que todas as pistas apontam para uma conspiração que envolve não só criminosos, mas também agentes da autoridade. Empenhado em deter os culpados a todo o custo, Davis toma uma decisão arrojada: fechar as 21 pontes de Manhattan, impossibilitando saídas e entradas. Um thriller de acção realizado pelo irlandês Brian Kirk, veterano da televisão que aqui se estreou em cinema, corria o ano de 2019. Com Chadwick Boseman como protagonista, o elenco conta com Sienna Miller, Keith David ou J. K. Simmons.

Mulholland Drive

TVCine Edition, 00h50

Em 2001, depois de Uma História Simples, David Lynch regressou ao seu mundo enigmático com um filme que disse apenas ser uma história de amor na cidade dos sonhos. Há duas raparigas. Betty - a loira - é uma aspirante a actriz que chega deslumbrada a Los Angeles, a terra de todas as oportunidades e todos os sonhos. A outra é morena, transborda sensualidade, ficou amnésica depois de um acidente de carro e diz que se chama Rita porque viu o nome num cartaz do célebre filme Gilda, com Rita Hayworth. Há também um realizador a quem a máfia de Hollywood quer impor uma actriz principal para o seu filme, e ainda um cowboy, um teatro chamado Silencio onde uma voz canta uma versão de Crying de Roy Orbison em espanhol, uma mala cheia de dinheiro e uma misteriosa caixa azul. Um ensaio sobre a dualidade do real/irreal num filme em que todas as personagens têm outra face. Valeu a Lynch o prémio de Melhor Realizador no Festival de Cannes e a nomeação para um Óscar.

DOCUMENTÁRIOS

O Sultão do Brunei: O Reino dos Superlativos

RTP3, 20h

Desde 1967 que o sultão Hassanal Bolkiah do Brunei, hoje com 78 anos, está no poder. É o chefe de estado com mais longevidade do mundo, além de um dos homens mais ricos do mundo, uma fortuna acumulada graças às reservas de petróleo e gás do Brunei. Serão 18 mil milhões de dólares. Este documentário francês do ano passado acompanha os preparativos para o casamento de uma das suas sete filhas, Azemah, com um dos seus sobrinhos. Assinado por Jérôme Dion, gaba-se de ser uma das poucas vezes que as portas do Brunei foram abertas ao mundo ocidental, com câmaras e tudo, para explorar o que se passa lá por dentro.

Os Grandes Criadores

RTP2, 22h51

A Companhia de Teatro do Chapitô foi criada em 1996, com uma missão intencionalmente social e sempre baseada na solidariedade e equidade. Desde a sua fundação, elabora espectáculos multidisciplinares assentes no trabalho físico do actor em constante dinâmica com o público. Os realizadores Elisa Bogalheiro e Ramón De Los Santos percorreram as suas salas e corredores e fizeram este documentário, onde nos mostram as várias artes que ali são ensinadas e a paixão que move cada um dos intervenientes. Estreou-se em sala em 2022 e passa agora na antena da RTP2.

SÉRIES

Salto de Fé

RTP1, 21h

Último episódio. Chegam ao fim as aventuras do padre Tiago (Diogo Valsassina), o novo padre de Castelo Novo, aldeia no Fundão. Ele que anda de mota e toca guitarra, além de ter um trauma que o impede de mentir, e que choca com a mentalidade conservadora da terra. Foi a grande aposta cómica da RTP para o Verão.

De Volta aos 15

Netflix, streaming

Estreia da terceira temporada. Aos 15 anos, Anita tinha vários planos para a vida. Já com 30, o dobro dessa idade, nada lhe correu bem. A frustração leva-a a encontrar uma forma de voltar atrás no tempo e reviver o liceu. É essa a premissa desta série brasileira criada por Vitor Brandt a partir do livro de Bruna Vieira em 2021. Esta é a derradeira leva de episódios.