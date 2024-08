Unidade Local de Saúde de Coimbra realizou 75 partos a grávidas da região de Leiria

Desde o início do ano até ao dia 15 de Agosto, a ULS de Coimbra atingiu os 3074 partos, mais 9% do que no mesmo período do ano passado.

Entre os dias 2 e 19 de Agosto, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra “realizou 75 partos a grávidas da região de Leiria, correspondendo a 76 recém-nascidos”, adiantou aquela unidade. Este foi o período em que a urgência de ginecologia/obstetrícia da ULS da Região de Leiria esteve encerrada, tendo reaberto esta segunda-feira de manhã. Coimbra foi uma das unidades de apoio.

Num balanço da primeira quinzena de Agosto relativo à urgência de obstetrícia e ginecologia, a ULS de Coimbra dá conta que neste período realizaram 215 partos, verificando-se “um crescimento de 8% do número de partos realizados face ao igual período de 2023 (mais 16 partos)”.

Em termos de serviço de urgência de obstetrícia e ginecologia, nos primeiros quinze dias deste mês, “verificaram-se 1315 episódios, correspondendo a cerca de 88 atendimentos por dia”, quando no mesmo período de 2023 a média foi de 80.

“Neste período, 46% dos episódios corresponderam à área de influência directa da ULS de Coimbra, contra 51% em 2023. Os residentes na área de influência da ULS da Região de Leiria representaram 23% dos atendimentos, cerca de 20 atendimentos por dia, contra 12% em 2023, cerca de 10 atendimentos por dia”, adianta a ULS de Coimbra.

A urgência de ginecologia/obstetrícia da ULS da Região de Leiria esteve encerrada durante 17 dias – entre as 9h00 de dia 2 e as 9h00 desta segunda-feira – devido à falta de recursos humanos em número suficiente para assegurar as escalas com o número mínimo de médicos necessários. Durante este período, as urgências e alguns partos foram assegurados pela ULS de Coimbra. Algumas grávidas com partos programados – 14 no total – foram também encaminhadas para o Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto.

Ultrapassar os 5000 partos

Desde o início do ano até ao dia 15 de Agosto, a ULS de Coimbra “atingiu os 3074 partos e 3134 recém-nascidos, representando um crescimento de 9% dos partos realizados e de 10% dos recém-nascidos”. Perante este crescimento, a ULS, que conta com duas maternidades na estrutura, estima que “ultrapassará os cinco mil partos no final de 2024”.

No ano passado, esta unidade realizou 4851 partos, que resultaram no nascimento de 4953 bebés.

Há vários anos que Coimbra aguarda pela construção de uma nova maternidade que substitua as duas existentes: Daniel de Matos e a Bissaya Barreto. O anterior governo admitiu, em Setembro do ano passado, lançar o concurso para a construção do novo espaço no primeiro trimestre deste ano. O que acabou por não acontecer.

Recentemente, o Jornal de Notícias noticiou que a ULS de Coimbra lançou em Julho um procedimento para rever o projecto de execução de modo a garantir a viabilidade da empreitada. O presidente do conselho de administração disse estar empenhado “em lançar o concurso de empreitada nos próximos seis meses”.