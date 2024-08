Santo António manda doentes não urgentes de ambulância para Hospital da Prelada

Segundo centro para retirar doentes não urgentes dos hospitais abriu no Porto, no Hospital da Prelada. Ministra diz que parceria com Misericórdia é a “prova de que é possível refundar o SNS”.

Edite “sentiu-se mal de madrugada, tinha dores e dificuldades em respirar”, relata a sua cuidadora, Sara, que, mal chegou a casa da idosa pela manhã, decidiu levá-la ao serviço de urgência (SU) do hospital de Santo António no Porto, como faz habitualmente. Desta vez, porém, depois de ser triada com pulseira verde (pouco urgente) no Santo António, propuseram-lhe que fosse observada no novíssimo Centro de Atendimento Clínico (CAC) esta segunda-feira inaugurado pela ministra da Saúde no Hospital da Prelada, uma unidade da Santa Casa da Misericórdia do Porto. “Disseram que era mais rápido, que ia esperar muito menos”, conta Sara.