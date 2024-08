Um mar de histórias, na antiga praia da Favita

A conhecida rivalidade entre caxineiros e poveiros não os impediu de erguerem um complexo de oficinas de aprestos no aterro sul do porto da Póvoa de Varzim. Abel Coentrão reencontrou amigos e conhecidos nestes espaços cheios de gente e de histórias, que servem mais de uma centena de barcos de pesca e que deram uma nova vida à antiga praia da Favita.

Esta segunda temporada de Todo o Peixe É Nobre é apoiada pelo Município de Matosinhos, com financiamento da Área Metropolitana do Porto, do PRR, da República Portuguesa e do programa Next Generation da União Europeia.