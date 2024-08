“Crise” das maternidades: ministra diz que solução não passa só por fechar urgências

“Já não é possível deixar tudo como está”, disse a ministra da Saúde. Mas enfatizou que só avançará para encerramentos de urgências com o apoio do primeiro-ministro e após diálogo com os autarcas.

Como se resolve a "crise" dos serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia, que estão a fechar intermitentemente por causa da falta de médicos para completar as escalas? A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, contornou esta segunda-feira a hipótese que tem sido avançada nos últimos dias por um coro de especialistas e comentadores, e admitida até o director executivo do Serviço Nacional de Saúde, que sustentam que chegou a hora de ter "coragem política" e de avançar com concentrações - eufemismo para encerramentos - de maternidades.

Ana Paula Martins respondeu que as soluções para acabar com os problemas das urgências de obstetrícia "não passam exclusivamente por encerramentos ou concentrações", apesar de admitir que concretizará aquilo que for proposto pela comissão de peritos criada pelo Governo para estudar esta matéria - mais uma comissão a somar a uma série de outras que se sucederam no passado. Recorde-se que o director executivo do SNS, António Gandra d´Almeida, assumiu na semana passada, em entrevista ao Expresso, que uma das soluções para a "crise" das maternidades poderá passar por concentrar serviços na região de Lisboa.

"Essas medidas não passam exclusivamente" por "encerramentos ou concentrações apenas", enfatizou, porém, a ministra da Saúde após a inauguração do Centro de Atendimento Clínico (CAC) no Hospital da Prelada, no Porto, o segundo espaço criado no país para retirar doentes não urgentes dos serviços de urgência de hospitais centrais e que é uma das medidas do Plano de Emergência e Transformação da Saúde apresentado pelo Governo em Maio.

"Algumas medidas exigirão mais coragem, outras são mais de natureza técnica, mas o nosso compromisso é que a reorganização da obstetrícia - e isso não é só a urgência - tem que ser feita. Chegamos a um momento em que já não é possível deixar tudo como está", declarou Ana Paula Martins, vincando que concretizará "aquilo que a comissão técnica entender que deve ser feito para bem das mães e das crianças", mas sempre "com o apoio do primeiro-ministro, que está muito empenhado em que esta situação que hoje vivemos não se repita nos próximos anos". A governante realçou que isso implicará ainda a colaboração com os profissionais de saúde e o diálogo com os autarcas.

Mas, num momento em que se aproximam as eleições autárquicas (2025), será esta a melhor altura para avançar com uma decisão que se antevê polémica e impopular? "É um momento, não há outro momento, é este o momento para, com serenidade, bom senso, prudência, boa comunicação e o envolvimento de todos, inclusive das populações, encontrarmos as melhores soluções", reforçou, lembrando que o SNS actualmente "tem apenas 40% dos obstetras ao seu serviço".

Os autarcas serão envolvidos "desde o primeiro momento" e uma eventual decisão no sentido de fecho de maternidades não será tomada sem que antes se ouçam "as comissões intermunicipais, que agora até fazem parte das Unidades Locais de Saúde", reforçou.

O CAC do Porto tem a incumbência de receber e tratar os doentes triados com pulseiras verdes (pouco urgentes) e azuis (não urgentes) nos serviços de urgência dos hospitais de Santo António e de São João que aceitem ser encaminhados para o Hospital da Prelada, além de pessoas enviadas pela linha SNS24 (808 24 24 24).

A particularidade deste CAC é que foi aberto em parceria com o sector social - o Hospital da Prelada pertence à Santa Casa da Misericórdia do Porto -, ao contrário do CAC de Lisboa, que funciona no SNS, concretamente no centro de saúde de Sete Rios, e recebe apenas doentes não urgentes encaminhados pelo hospital de Santa Maria e pela linha SNS24.