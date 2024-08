ARTV emitiu em média menos 100 horas/mês do que na última sessão legislativa completa

Nos primeiros quatro meses da actual sessão legislativa, que começou a 26 de Março deste ano e só terminará a 14 de Setembro de 2025, a ARTV emitiu 3543 horas de conteúdos, o que corresponde a cerca de 886 horas mensais. O número é, naturalmente, mais baixo do que o habitual para esta fase do ano, uma vez que, geralmente, a sessão legislativa começa a 15 de Setembro e termina a 14 de Setembro do ano seguinte. No entanto, em média, foram transmitidas aproximadamente menos 100 horas do que o registado na última sessão legislativa completa.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt