O papel dos influenciadores na convenção democrata

A convenção do Partido Democrata começa nesta segunda-feira, sendo por isso de esperar que, ao longo de quatro dias, se assista a um espetáculo com uma dimensão cénica e performática assinalável. Os efeitos de luz e som são fundamentais para a dramaticidade deste evento eminentemente visual, que vive de uma coreografia cerimonial e dos protagonistas que vão desfilar pelo palco: celebridades do partido e estrelas democratas em ascensão, mas também atletas, atores e cantores. Sendo Freedom, a música de Beyoncé, o hino da campanha de Kamala Harris, muito se tem especulado acerca de uma possível atuação da artista, bem como de Taylor Swift. O suspense acerca da presença de ambas (quiçá numa atuação conjunta) tem gerado publicidade e alimentado o interesse num país em que a comunicação política é um ramo do show business.

