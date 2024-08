Luís Montenegro vs. António Costa

Custa a entender como Luís Montenegro chegou a acordo com sindicatos representativos dos professores para a recuperação do tempo de serviço e acordos com os guardas prisionais e agentes policiais para implementar subsídio de risco e progressão de escalão para oficiais de justiça.

O Governo socialista de António Costa levantava a bandeira da falta de verbas. António Costa terá sido picado pelo mosquito da contenção orçamental de Passos Coelho? Com Costa não havia dinheiro...

Enquanto Luís Montenegro teve a delicadeza de apoiar a candidatura europeia de Costa, o então primeiro-ministro lançou a confusão ao dar subsídio de risco a carreiras especiais e subsistentes da Polícia Judiciária.

O dinheiro a ser dado aos reformados foi uma jogada de mestre. Pedro Nuno Santos perde uma boa oportunidade para não defender o legado socialista do Serviço Nacional de Saúde.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Pactos de regime

Muito bom e esclarecedor o artigo de sábado de António Barreto. Eu conheço as palavras "pacto" e "regime", mas nunca entendi para que serve juntá-las. Se ainda me falassem num pacto para a legislatura... Não tendo os partidos coragem para mudar a estapafúrdia lei eleitoral, ao menos que concordassem em viabilizar a legislatura.

Falar em regime para fazer um pacto é incompreensível. Temos ou não um regime? Regime esse que se aplica a todos os sectores de actividade. O que se quer quando se fala de um pacto de regime para a Saúde? Saúde ou outro sector qualquer. Quererão dizer que se deve alterar o regime actual para que um determinado sector possa funcionar e satisfazer a população?

Se calhar Ferreira Leite tinha razão quando propunha suspender a democracia. Aí, sim, fazia-se um pacto para alterar o regime.

Deixem de inventar o que está inventado.

Os governos têm de ser competentes a aplicar aquilo a que se propõem. Com as necessárias adaptações, as oposições avaliam e criticam o que acham errado e o Parlamento vigia e escrutina.

Chavões destes lançados por comentadores, comentados por outros comentadores e ex-comentadores com cargos importantes, servem para entreter durante alguns dias a silly season, mas não servem para nada.

António Lamas, Montijo

Como escrever, do Miguel Esteves Cardoso

Ofereceram-me há dois dias este livro, de Miguel Esteves Cardoso, de quem sou grande fã. Ainda não li tudo, mas já cheguei ao ponto de perceber que escrever tem de ser um hábito, uma rotina, quase um trabalho. Não tem que ver com "estar inspirado". É como ir ao ginásio: tem de ser uma rotina e não porque nos apetece num certo dia. Temos de treinar, faça sol, chuva ou frio. Escrever é igual.

Para mim, que escrevo ocasionalmente, isto foi uma revelação. De tal forma que vou assumir publicamente essa disciplina e escrever uma Carta ao Director todos os dias, a partir de hoje, durante 30 dias — incluindo sábados, domingos e feriados. Como é evidente, o director só publica as cartas se entender, se entender publicar alguma. Mas eu escrevo todos os dias. Não sei se consigo. Vamos ver.

Leio o PÚBLICO da capa à contracapa de manhã, almoço, penso um pouco, e mando todos os dias uma carta até às 3 e 33 p.m. (desculpem o anglicismo, mas a repetição do número 3 esteticamente fica muito bem), que poderá ou não ser publicada no dia seguinte.

Esta carta já conta. Acabo o desafio a 16 de Setembro. Um cumprimento a todos os leitores/escritores do PÚBLICO.

Fernando Vieira, Lisboa

Guerra ao Grupo 1143 na net

Os tumultos e ataques a imigrantes e a requerentes de asilo no Reino Unido podem repetir-se em Portugal? Claro que sim. A viver no estrangeiro, nos primeiros dias de férias na capital apanhei vários táxis e Uber. Os ânimos estão ao rubro. A situação é explosiva. Os engarrafamentos permanentes nas chegadas ao aeroporto. O número ilimitado de TVDE, tuk-tuks sem tabela ou regulamentação digna de nome.

A Baixa é à noite um mar de residentes que não sabem uma palavra de português, acompanhados de bandos de turistas perdidos. O turismo começa a abrandar. Basta um rastilho ou um pirómano. Enquanto o presidente da câmara achar que o alojamento local é que é, enquanto o Governo consentir a venda da cidade e do país a retalho, estaremos a brincar com o fogo.

Francisco Falcão, Bruxelas