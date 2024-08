Um morto e seis desaparecidos após o naufrágio de um iate de luxo ao largo da Sicília

Uma pessoa morreu e seis estão desaparecidas depois de um iate de luxo ter sido atingido por um vendaval e se ter afundado ao largo da costa da capital siciliana, Palermo, informou a imprensa italiana.

Os bombeiros e a Guarda Costeira italianos tinham dito anteriormente que os seus mergulhadores estavam à procura de sete pessoas desaparecidas e não confirmaram de imediato que um corpo tinha sido encontrado.

O veleiro de luxo de 56 metros de comprimento, com registo britânico, afundou-se com 22 pessoas a bordo quando foi atingido por uma violenta tempestade ao nascer do Sol, disse a Guarda Costeira num comunicado, tendo acrescentado que um membro da tripulação e seis passageiros estão desaparecidos, com nacionalidade britânica, americana e canadiana.

Oito das pessoas resgatadas, incluindo uma criança de um ano de idade, foram transferidas para hospitais locais e encontravam-se todas em estado estável, noticiaram os meios de comunicação social locais.

A Guarda Costeira designou o iate como sendo o Bayesian, construído pelo construtor naval italiano Perini em 2008. O navio de luxo tem um casco de alumínio, pode atingir uma velocidade máxima de 15 nós e pode transportar 12 convidados e uma tripulação de até dez pessoas, de acordo com sites especializados em iates.

O barco deixou o porto siciliano de Milazzo a 14 de Agosto e foi localizado pela última vez a leste de Palermo no domingo à noite, com um estado de navegação de "ancorado", de acordo com a aplicação de localização de navios Vesselfinder.