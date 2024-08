Biden lança programa de cidadania para cônjuges imigrantes de cidadãos americanos

O programa Keeping Families Together, anunciado em Junho, estará aberto a cerca de 500 mil cônjuges que vivam nos Estados Unidos há pelo menos dez anos.

Miguel Aleman, um homem de 39 anos que foi trazido do México para os Estados Unidos aos quatro anos de idade, está entre as centenas de milhares de imigrantes que esperam encontrar um caminho para a cidadania através de um novo programa da administração Biden lançado esta segunda-feira.

O programa é uma das maiores iniciativas do Presidente democrata Joe Biden para dar um estatuto legal a residentes de longa data nos EUA que entraram ilegalmente. O programa surge meses antes das eleições de 5 de Novembro, onde os republicanos têm feito da imigração ilegal um foco central durante a campanha eleitoral.

Sem o programa, Aleman, que tem dois filhos pequenos com a sua esposa cidadã americana e trabalha como motorista da Uber, teria que se mudar para o México – possivelmente por uma década ou mais – antes de ser autorizado a retornar legalmente.

“Toda a minha família está aqui”, disse Aleman, uma das dezenas de imigrantes do México, El Salvador e Filipinas que se reuniram numa sessão de informação sobre o programa, organizada na sexta-feira pela Coligação para os Direitos Humanos dos Imigrantes de Los Angeles.

O programa Keeping Families Together, anunciado em Junho, estará aberto a cerca de 500 mil cônjuges que vivam nos Estados Unidos há pelo menos dez anos a partir de 17 de Junho, segundo funcionários da administração Biden. Cerca de 50 mil menores com um pai cidadão dos EUA também serão elegíveis.

Biden apresentou o programa de legalização antes de abandonar a corrida presidencial contra o republicano Donald Trump, um crítico da imigração, em Julho. A vice-presidente Kamala Harris tornou-se a candidata democrata no início deste mês e deverá aceitar formalmente a nomeação na Convenção Nacional Democrata em Chicago, que arranca nesta segunda-feira.

Trump criticou Harris pelo número recorde de migrantes apanhados a atravessar ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México desde que ela e Biden tomaram posse em 2021. Harris contra-atacou destacando o seu próprio historial de aplicação da lei e a oposição de Trump a um projecto de lei bipartidário de segurança na fronteira que não avançou no Senado dos EUA no início deste ano.

Em eventos de campanha no Arizona e no Nevada este mês, Harris apelou a “um caminho merecido para a cidadania” para os imigrantes que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos.

Em Junho, a porta-voz da campanha de Trump, Karoline Leavitt, classificou o programa de cidadania como uma “amnistia em massa” e reiterou a promessa de Trump de deportar um número histórico de imigrantes que se encontram ilegalmente no país, caso seja reeleito.

O programa Keeping Families Together permite que os cônjuges elegíveis solicitem a residência permanente sem sair dos Estados Unidos, quando de outra forma teriam de sair durante anos antes de serem autorizados a regressar. O cônjuge que obtiver a autorização de residência permanente, também conhecida como “green card”, pode requerer a cidadania em três anos. É provável que o programa enfrente desafios legais promovidos pelos republicanos.

A iniciativa poderia oferecer um caminho para a cidadania a algumas pessoas inscritas no programa Acção Diferida para Chegadas na Infância (DACA, na sigla em Inglês), que oferece alívio de deportação e autorizações de trabalho a imigrantes trazidos para os Estados Unidos ilegalmente quando crianças.

O DACA foi lançado em 2012 pelo Presidente Barack Obama, enquanto Biden era vice-presidente. Trump tentou acabar com o programa DACA durante a sua presidência de 2017-2021, mas foi bloqueado pelo Supremo Tribunal. O Texas e outros estados com procuradores-gerais republicanos continuaram a contestar a legalidade do DACA.

Aleman está inscrito no DACA, mas espera receber o estatuto permanente através do programa Keeping Families Together. “Quero continuar a contribuir para este país”, disse ele.