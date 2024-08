Por regra, municípios justificam criação do tributo com a necessidade de melhorar limpeza ou atractividade cultural. Mas há quem defenda uma maior liberdade na canalização dessas verbas.

Respondendo aos jornalistas, à margem da apresentação do projecto de criação do Centro Interpretativo dos Murais de Almada Negreiros nas Gares Marítimas, a 9 de Julho, resultante de um acordo celebrado naquele dia entre a Administração do Porto de Lisboa (APL) e a Associação do Turismo de Lisboa (ATL), Carlos Moedas defendeu, mais uma vez, a decisão de aumentar a taxa turística da cidade de dois para quatro euros e a de chegada marítima de um para dois euros.