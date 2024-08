Num ano, mais do que duplicaram os municípios nacionais a aplicar a taxa turística

Dez anos após caso das “taxas e taxinhas”, são cada vez mais as autarquias a tributarem as dormidas. Eram 15 em Julho do ano passado, agora são 38. Mais se juntarão. Hotelaria critica “banalização”.

No espaço de um ano, desde Julho de 2023, mais que duplicou o número de municípios que aplicam a taxa turística, a cobrar sobre as dormidas realizadas em estabelecimentos hoteleiros ou unidades de alojamento local situados nos seus territórios, num determinado período. Se, no ano passado, por esta altura, eram apenas 15 os concelhos portugueses que cobravam esta contribuição, são já pelo menos 38 aqueles que a arrecadam ou começarão a fazê-lo até Outubro próximo. E outros mais se preparam para avançar, nos próximos meses, com a instituição desta tarifa, cuja aplicação tem sido justificada como forma de mitigar os efeitos da pressão turística.