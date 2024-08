Estrelas de Hollywood vão animar a convenção dos democratas

Um mês depois de virar as costas aos democratas, Hollywood está a enviar o poder das estrelas para a convenção nacional do partido esta semana para nomear formalmente Kamala Harris para presidente dos EUA.

Julia Louis-Dreyfus, John Legend, Billy Porter e Mindy Kaling estão entre as personalidades do entretenimento esperadas em Chicago, local da Convenção Nacional Democrática, que começa nesta segunda-feira.

Kaling, conhecida pelo êxito da comédia de longa duração The Office, foi uma das quatro anfitriãs seleccionadas para animar os eventos do horário nobre no palco da convenção, juntamente com as co-estrelas de Scandal Kerry Washington e Tony Goldwyn e a comentadora de The View Ana Navarro. Cada um deles será o anfitrião de uma noite, fazendo apresentações e comentários, à semelhança de um anfitrião dos Óscares.

Outras celebridades serão os cabeças de cartaz de festas e concertos nocturnos e, no caso da estrela televisiva de Veep, Louis-Dreyfus, moderarão um debate político com mulheres governadoras.

O entusiasmo marca uma grande reviravolta em relação a meados de Julho, quando George Clooney e outras estrelas frustradas apelaram publicamente à saída do Presidente Joe Biden da corrida. Alguns ameaçaram suspender as contribuições de campanha para o partido.

Os sentimentos mudaram quando Biden terminou a sua candidatura à reeleição e o apoio cresceu em torno da vice-presidente Kamala Harris, que, como californiana nativa, não é uma desconhecida para Hollywood, tendo servido o estado como procuradora-geral e senadora dos EUA.

Agora, actores e músicos estão a clamar para aparecer na convenção ou noutros eventos de Harris, dizem os consultores políticos. "Eles estão orgânica e autenticamente entusiasmados com este projecto, não apenas como celebridades, mas como pessoas, como pais, como criadores", declara Donna Bojarsky, uma estratega democrata que trabalhou com celebridades.

Outras estrelas poderão estar na ribalta dentro da sala de convenções. A superestrela pop Beyoncé está a ser alvo de grande entusiasmo, tendo em conta o seu passado de apoio aos democratas.

Em 2013, Beyoncé cantou o Hino Nacional na tomada de posse do Presidente Barack Obama. E, em 2016, ela e o marido Jay-Z encabeçaram um concerto que incitava as pessoas a votar em Hillary Clinton.

Mais recentemente, a vencedora de um Grammy deu permissão à campanha de Harris para usar a canção "Freedom" para animar multidões em eventos públicos, segundo a CNN. No ano passado, Beyoncé ofereceu um par de bilhetes para concertos a Harris e ao seu marido, Doug Emhoff.

O publicista de Beyoncé não respondeu a pedidos de comentário sobre se a cantora participaria na convenção.

Muitos actores, produtores e cineastas de Hollywood vêem Harris como a candidato da sua terra natal. A vice-presidente partilha uma casa com Dough Emhoff, um antigo advogado de entretenimento, no enclave de celebridades de Brentwood, na zona oeste de Los Angeles. Os executivos dos media e as estrelas conheceram-na durante as suas campanhas para um cargo estatal e para presidente em 2020.

Em alguns círculos democratas, no entanto, existe a preocupação de que demasiados apoiantes de celebridades possam alimentar uma reacção adversa. Alguns sentiram que Hillary Clinton, que perdeu as eleições de 2016, criou uma imagem de elitismo com um longo desfile de estrelas a fazer campanha para ela.

Bojarsky não partilha essa preocupação e acredita que o apoio dos artistas ajuda os candidatos, chamando a atenção dos media e do público, e fornecendo validação numa cultura orientada para as celebridades.

Para Harris e seu companheiro de corrida, o governador de Minnesota Tim Walz, o apoio de celebridades pode ser mais significativo do que no passado, considera.

"Esta campanha tem a ver com o zeitgeist", diz Bojarsky. "É sobre o lugar para estar, sobre onde os corações e as mentes das pessoas querem estar." Quando as celebridades apoiam um candidato, "isso solidifica a noção de que é aqui que queremos estar", reforça.

Enquanto os nomes de Hollywood tendem a apoiar os Democratas, o candidato republicano Donald Trump trouxe alguns apoiantes famosos à convenção do seu partido em Milwaukee, em Julho.

O cantor country Lee Greenwood, o lutador profissional Hulk Hogan e a personalidade da reality show Savannah Chrisley estiveram entre os que apareceram.

A convenção democrata vai ultrapassar a tradicional Hollywood. Será estendida uma passadeira azul para as estrelas das redes sociais, que poderão criar conteúdos para partilhar com os seus seguidores. O comediante e actor Matt Friend conduzirá entrevistas que serão apresentadas no Snapchat.

Depois da convenção, espera-se que as figuras de Hollywood apareçam em comícios de campanha e em acções de angariação de votos nas semanas que antecedem as eleições de 5 de Novembro.