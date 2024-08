Blake Lively e Justin Baldoni: o que se passa com Isto Acaba Aqui?

O que se passou durante as filmagens foi-se sabendo nas semanas seguintes, com as entrevistas de promoção do mesmo.

Quando o filme Isto Acaba Aqui estreou em Nova Iorque, as fotografias mostravam o actor principal e realizador do filme, Justin Baldoni a posar sozinho; e a actriz e produtora do mesmo, Blake Lively com o marido Ryan Reynolds e restante elenco. O que se passou foi-se sabendo nas semanas seguintes, com as entrevistas de promoção que foram sendo dadas e a notícia de que Baldoni contratou Melissa Nathan, que geriu a crise de Johnny Depp com Amber Heard.

O que é Isto Acaba Aqui?

É um romance bestseller do New York Times, da autoria de Colleen Hoover, publicado pela primeira vez em 2016, mas que a rede social TikTok celebrizou durante a pandemia. Conta a história de uma florista com um nome adequado ao negócio que gere, Lily Blossom Bloom, que se apaixona por Ryle Kincaid, um neurocirurgião. À medida que a relação evolui, o que parece ser um amor de sonho, torna-se um pesadelo, com Lily a ser vítima de uma relação abusiva.

Os direitos do livro — que foi muito criticado por romantizar a violência doméstica — foram adquiridos para fazer um filme que Blake Lively decidiu co-produzir. A escolha do realizador, assim como do protagonista, recaiu sobre Justin Baldoni.

Qual é a polémica?

Embora o realizador seja Justin Baldoni, que já dirigiu o filme Five Feet Apart, a intervenção de Blake Lively, assim como do marido, o actor Ryan Reynolds, que terá reescrito pelo menos uma cena, acabou por fazer com que, no final, existissem duas versões de Isto Acaba Aqui, dizem os meios de comunicação norte-americanos, que deram conta de discussões entre Baldoni e Lively nas filmagens.

Durante as gravações, Blake Lively terá ficado ofendida por Justin Baldony ter perguntado o seu peso. O actor tem problemas de costas e estava preocupado com uma cena em que teria de levantar a actriz e, por isso, queria saber como se proteger, conta o TMZ, que refere ainda que houve uma cena de um beijo que foi mais demorado, o que deixou a actriz desconfortável.

Não se sabe se terá sido por causa destas situações que Justin Baldoni decidiu contratar Melissa Nathan, responsável por gestão de crises que Johnny Depp também consultou quando a ex-mulher, Amber Heard, o acusou de abusos, conforme noticia o Hollywood Reporter.

A versão de Isto Acaba Aqui que chegou aos cinemas será a de Lively. O realizador disse que, por vezes, se afastou para deixar que as mulheres tomassem as rédeas, uma vez que o filme é contado da perspectiva de uma mulher e foca a questão da violência doméstica. A People deu conta que, na estreia em Nova Iorque, Baldoni estava isolado do resto do elenco, e quando questionado sobre a possibilidade de uma sequela, respondeu que Blake Lively estaria à altura de a fazer.

Promoção desastrosa

O tema do filme é sensível e até neste Blake Lively e Justin Baldoni parecem estar em desacordo, com a actriz a falar de maneira leve e o actor a levar o tema da violência doméstica a sério, inclusive partilhando contactos para vítimas de violência doméstica.

Na noite de estreia, conta o Globo que quando uma jornalista lhe disse que aquela era a sua noite, Baldoni respondeu que aquela era a noite de todas as mulheres para quem o filme foi feito. "Se uma Lily Bloom da vida real puder sentar-se neste cinema e talvez fazer uma escolha diferente para si do que foi feito por ela, talvez ela se veja naquela tela e escolha algo diferente para si, é por isso que eu fiz o filme", respondeu.

Já Blake Lively fala com entusiasmo e alegria, tendo proferido uma frase que a fez ser criticada nas redes sociais: “Peguem nas vossas namoradas e levem flores” para ir ver o filme. Refere-se ao mesmo como uma sugestão de programa para fazer com amigas. Em todas as estreias e promoções, a actriz tem usado vestidos com temas florais, numa tentativa de imitar o sucesso de Barbie com o cor-de-rosa, no Verão passado, diz a Veja.

Estas decisões, inclusive a de lançar na mesma altura uma linha para cabelos de marca própria, deixou os espectadores mal impressionados, tendo em conta o tema do filme, o que levou a actriz, mais tarde, a partilhar dados sobre violência doméstica: "Uma em cada quatro mulheres com mais de 18 anos nos EUA é vítima se severa violência física por parceiros íntimos durante a vida."

Apesar disso, Blake Lively tem sido criticada pelas redes sociais, que têm ressuscitado casos em que a actriz foi menos simpática, por exemplo, em entrevistas. Uma jornalista norueguesa recordou como uma entrevista com Lively, há oito anos, a levou a querer deixar de trabalhar.

Qual é a mensagem deste filme?

A mensagem de Isto Acaba Aqui é sobre como quebrar o ciclo da violência doméstica. O enredo de Colleen Hoover mostra por que razão é tantas vezes difícil de identificar uma situação de abuso e porque é ainda mais difícil sair da mesma.

Em Portugal, a violência doméstica é um crime público e qualquer pessoa pode denunciá-la às autoridades. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica, pode enviar uma mensagem para a Linha SMS 3060 ou ligar 800 202 148. "Esta linha é gratuita, funciona sete dias por semana, 24 horas por dia", refere o site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que tem ainda uma morada de correio electrónico para a qual se podem enviar "questões, pedidos de apoio e de suporte emocional".