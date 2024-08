Holiday In abre novo hotel em Beja

Novo Holiday In Beja abre portas esta segunda-feira no centro da cidade alentejana, resultado de um projecto de reabilitação. Tem 95 quartos, lojas de retalho, restaurante e bar.

O novo Holiday In Beja abriu portas esta segunda-feira mesmo no centro da cidade alentejana, a poucos metros de alguns dos monumentos mais icónicos, como o castelo, a catedral e a Ermida de Santo André. Na fachada, duas obras do artista português Vhils homenageiam “a cultura do Alentejo”.

Resultado de um projecto de reabilitação urbana, o novo hotel de quatro estrelas conta com 95 quartos (80 twins), distribuídos por quatro pisos, que integram “espaço de trabalho” e “máquina de chá e café”, detalha a empresa em comunicado. Os hóspedes “terão ainda acesso a ginásio e piscina exterior localizada no rooftop do hotel”, assim como aos “163 lugares de estacionamento”, com postos de carregamento eléctrico.

O hotel integra também vários serviços “abertos à cidade”, como lojas de retalho e bar. Já o restaurante Chaparro Alentejano “aposta na gastronomia tradicional do Alentejo, investindo em produtos locais de qualidade”.

Esta é a primeira unidade hoteleira da marca Holiday In no Alentejo e tem gestão assegurada pela Ace Hospitality Management (AHM), uma empresa do Grupo Mercan Properties, “responsável pelo investimento nesta e noutras unidades hoteleiras igualmente geridas pela AHM de Norte a Sul do país”. A AHM assume igualmente a gestão do restaurante do hotel.