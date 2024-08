A primeira “super-Lua azul” do ano em imagens

As primeiras imagens da primeira super-Lua do ano, esta segunda-feira, já começaram a correr o mundo.

Este é um dos luares mais brilhantes do ano, com a Lua a aproximar-se da Terra mais 22 mil quilómetros do que é habitual. Quando a Lua cheia coincide com a altura em que a órbita da Lua está mais próxima do nosso planeta, uma ilusão de óptica faz com que o satélite nos pareça maior e mais brilhante. Nos próximos meses terá mais três oportunidades para ver a super-Lua: em Setembro, Outubro e Novembro.

Na madrugada desta terça-feira, a super-Lua é também "azul", o que não significa que mudará de cor. "Lua azul" é apenas a designação dada à segunda Lua cheia no mesmo mês.

Apesar de a última "super-Lua azul" ter acontecido há um ano, em Agosto de 2023, são um fenómeno bastante raro. Espera-se que só volte a ser visível em Portugal em Janeiro de 2037.