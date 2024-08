A lenta despedida de Paredes de Coura e um "até para o ano"

Pela tarde de domingo, os campistas, desapressados, começavam a recolher os seus pertences para deixar a zona da praia fluvial do Taboão, onde, à boleia do Vodafone Paredes de Coura, haviam passado a semana. Notória, nas zonas pelas quais o PÚBLICO passou, foi a relativa ausência de lixo deixado por recolher, um cenário contrastante com o observado em edições anteriores.

O Vodafone Paredes de Coura regressa para o ano, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Agosto. Este ano, houve concertos de Killer Mike, Slow J, Idles ou Fontaines D.C., por exemplo.