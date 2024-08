EDreams: o que fazer para contestar cobrança que considera indevida?

DGC aconselha consumidores a apresentar queixas junto da ASAE e a tentar resolução amigável através do CEC Portugal ou do tribunal arbitral de Madrid.

As reclamações de consumidores deixados no Portugal da Queixa, na Deco — Associação para a Defesa do Consumidor, ou junto de outras entidades, em relação à cobrança de valores relativos à adesão a tarifas prime da EDreams têm tido desfechos diferentes. Alguns consumidores referem que a agência de viagens online devolveu a totalidade do valor pago, mas a maioria dos relatos refere a devolução de apenas 50%. Mas há ainda situações em que os particulares não conseguem recuperar qualquer valor, relatando, em alguns casos, dificuldade em contactar a empresa.