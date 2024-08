Descontos prime da EDreams podem sair caros. Queixas de clientes estão a aumentar

Direcção-Geral do Consumidor e Deco encontram informação pouco “clara” e violação do regime das cláusulas contratuais gerais. Empresa garante “conformidade”.

As queixas escrevem-se em português de Portugal, em português do Brasil, em espanhol, em inglês e, seguramente, em outras línguas, e resumem-se a um padrão comum: a compra de viagens através da agência de viagens online EDreams a um preço mais baixo do que nas companhias aéreas, sem a percepção clara de que isso implica a adesão a um serviço que tem um custo anual (em 2024) de 89,99 euros (no prime plus) ou de 69,99 euros (no prime), como alegam muitos clientes. E as queixas de consumidores aumentaram significativamente nos últimos meses.