Famalicão vence na Amadora e junta-se aos líderes da Liga

Minhotos somam novo triunfo depois da estreia com o Benfica e colam-se a Sporting, FC Porto, Moreirense e Vitória SC no topo do campeonato.

O Famalicão venceu esta segunda-feira por 0-3, na deslocação ao reduto do Estrela da Amadora, no fecho da segunda jornada da I Liga, e ascendeu ao grupo de líderes do campeonato, com os mesmos pontos de Sporting, FC Porto, Moreirense e Vitória SC, quinteto que soma apenas vitórias neste arranque de época.

Sorriso (36') abriu o marcador, tal como tinha feito na recepção ao Benfica, com Zaydou (83') a marcar igualmente o segundo golo na Liga, depois de ter selado o triunfo com as "águias", cabendo a Mario González (90+3') a responsabilidade de fechar as contas num erro defensivo do Estrela da Amadora.

Os amadorenses não conseguiram dar sequência ao resultado (1-1) conquistado em Braga, na primeira jornada, pelo que caem para o 13.º posto, com um ponto, antes da visita ao Estádio da Luz, no sábado.