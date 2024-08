Terça na TV: Um Amor de Improviso, terror extremo e Percival Everett

O dia traz ainda Hancock, Enfermeira ao Domicílio, McConnell, The Gop & The Court, Untold: The Murder of Air McNair e Domenico Lancellotti ao Vivo.

CINEMA

Amor de Improviso

Cinemundo, 20h25

O cómico de stand-up Kumail Nanjiani, conhecido pelo papel na série Silicon Valley, e a argumentista e escritora Emily V. Gordon são casados e escreveram este filme baseado na relação entre os dois. Nanjiani nasceu no Paquistão e mudou-se para os Estados Unidos ainda adolescente. Os pais, na terra natal, esperavam que ele se casasse com uma compatriota, mas Nanjiani apaixona-se por Emily, uma estudante americana. Como se não bastassem as diferenças e o casamento que os pais lhe querem arranjar, quase logo a seguir, por causa de uma doença, ela entra em coma. Uma comédia dramática realizada por Michael Showalter, da comédia de sketches dos anos 1990 The State e um dos responsáveis por Wet Hot American Summer (tanto o filme quanto as duas séries), com produção de Judd Apatow. Kumail faz dele próprio, enquanto Emily é interpretada por Zoe Kazan. Nomes como Holly Hunter, Ray Romano, Bo Burnham, Aidy Bryant, Kurt Braunohler ou David Alan Grier surgem ao lado de ambos no elenco. Nomeado para o Óscar de melhor argumento original.

Hancock

AXN Movies, 21h10

Will Smith veste a pele de John Hancock, um super-herói completamente, mas completamente, diferente do habitual. É certo que voa e que tem poderes e tal. Mas ao mesmo tempo é mulherengo, alcoólico e um poço de problemas. Comédia sobre um herói incompreendido, ainda com Charlize Theron e Jason Bateman. Este filme de 2008 foi realizado por Peter Berg, criador de Friday Night Lights, e co-escrito por Vince Gilligan, criador de Breaking Bad e Better Call Saul.

SÉRIES

Terror Tuesday: Extreme

Netflix, streaming

Estreia. Nesta série de terror tailandesa, uma antologia, é dada vida a histórias macabras que foram contadas num célebre programa de rádio local chamado Angkhan Khlumpong, cheias de reviravoltas e acontecimentos bizarros. Uma criação de Chayan Laoyodtrakool, não tem medo de sangue, vísceras e gritos.

Enfermeira ao Domicílio

RTP2, 14h05

Uma enfermeira no campo. É essa a premissa desta série alemã que durou entre 2016 e 2022. Vera muda-se de Berlim para o campo, onde cuidará de vários pacientes da sua maneira muito própria numa zona sem muitos médicos.

DOCUMENTÁRIOS

McConnell, The Gop & The Court

RTP3, 20h

Desde 1985 que o republicano Mitch McConnell é senador pelo estado do Kentucky, sendo líder do seu partido no senado e tendo tido várias posições de chefia. Este documentário, um episódio do programa de investigação jornalística Frontline, da CBS, foca em como o político teve um impacto no Supremo Tribunal de Justiça americano e ajudou a tornar o sistema de justiça ainda mais conservador.

Pelo Espelho do Escritor Com Percival Everett

RTP2, 22h49

O método de trabalho de Percival Everett (n.1956), o autor de livros como Erasure, I Am Not Sidney Poitier, American Fiction, que no ano passado deu origem a um filme nomeado para Óscares, ou As Árvores, que chegou aos finalistas para o Booker Prize de 2022, é analisado por Alexandre Westphal neste documentário sobre o escritor e professor cuja obra atravessa vários géneros literários.

Untold: The Murder of Air McNair

Netflix, streaming

Estreia. Steve “Air” McNair jogou 13 temporadas na NFL, a liga de futebol americano, passando pelos Houston Oilers, os Tennessee Titans e os Baltimore Ravens. Em 2009, aos 36 anos, este quarterback que estava reformado há pouco mais de um ano foi brutalmente assassinado pela namorada, que depois se suicidou. Este documentário olha para o caso, traçando a ascensão do jogador e os contornos do crime e da investigação, prometendo trazer uma nova perspectiva e novos factos à história.

MÚSICA

Domenico Lancellotti ao Vivo

RTP2, 00h11

Músico e produtor brasileiro com poiso em Lisboa que trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, entre muitos outros, Domenico Lancellotti, que lançou sramba no ano passado, actuou no início de 2021 na Escola do Largo.