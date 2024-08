Depois de I May Destroy You, há uma nova série de Michaela Coel a caminho

First Day on Earth vai ser rodada em 2025 e centra-se numa romancista britânica que vai para o Gana, terra dos pais da autora, trabalhar num filme e tentar ultrapassar um bloqueio criativo.

Em 2020, a britânica Michaela Coel ficou nas bocas do mundo quando criou e protagonizou a devastadora série I May Destroy You, baseada num acontecimento traumático e tenebroso que lhe aconteceu na vida real, uma violação. Desde então, Coel, que é também poeta, editou um livro de memórias, apareceu em blockbusters como Black Panther: Wakanda para Sempre e em séries como Mr. & Mrs. Smith e só agora anunciou que vai ter uma nova série: First Day on Earth é, como a antecessora, uma co-produção entre a BBC e a HBO, com a mediática produtora e distribuidora A24 à mistura.

A série tem produção executiva de Jesse Armstrong, venerado produtor britânico de comédia que co-criou Peep Show e depois deu Succession ao mundo. Coel, outra vez criadora e sempre dona de uma voz muito própria, será Henri, uma romancista que atravessa um bloqueio criativo e aceita um trabalho no Gana, a terra dos seus pais – como os da própria Coel na vida real. Coel/Henri vai integrar a produção de um filme enquanto se tenta reaproximar do pai, que vive ainda no Gana. A produção começará, estima-se, em 2025.

Num comunicado enviado pela HBO à imprensa internacional, a criadora diz que esta é, outra vez, "uma história muito pessoal". Nas palavras de Lindsey Salt, a responsável pela componente dramática da programação da BBC, esta é uma "narrativa verdadeiramente original, sentida, hilariante e poética", tão "lírica quanto visceral" na forma como "escava a ideia de casa". É que, pode ler-se na sinopse, "quando chega" ao Gana, "nem o trabalho nem o pai correm como ela esperava, e depressa Henri tem de lidar com o perigo e a hipocrisia, criar novas amizades, ultrapassar as ilusões e criar um novo sentido de identidade - um que a pode deixar mais forte, mas que também a pode quebrar".

Recorde-se que antes de I May Destroy You, Coel tinha-se revelado no pequeno ecrã com Chewing Gum, criada para o E4, do Channel 4 a partir de uma peça que a própria tinha escrito em 2012. Além da série, Coel será também protagonista, ao lado de Anne Hathaway, de Mother Mary, o novo filme de David Lowery que tinha sido anunciado no ano passado e cuja rodagem, adiada pelas greves simultâneas de actores e argumentistas dos Estados Unidos, acabou no mês passado.