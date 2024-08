Incêndio na Madeira. Vento forte continua a soprar, 76 operacionais do continente na ilha

O vento, que tem dificultado o combate do incêndio que deflagrou na quarta-feira, 14 de Agosto, na Madeira, vai continuar a soprar este domingo, 18. Ao todo, 76 operacionais do continente deslocaram-se neste domingo para apoiar as autoridades madeirenses no combate ao fogo.

A capitania do Porto do Funchal emitiu este sábado, 17, um aviso de mau tempo para a Madeira, depois de ter divulgado um outro de vento forte para a orla marítima do arquipélago. Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento soprará entre 51 e 62 quilómetros por hora de qualquer direcção.

O incêndio deflagrou na Ribeira Brava, chegou a Curral das Freiras, de onde foi necessário retirar vários residentes e acabaram por atingir Câmara de Lobos. O último ponto de situação dava conta de três frentes activas nas zonas de Jardim da Serra, Encumeada e Curral das Freiras.

Devido à gravidade da situação, foi activado o Plano Regional de Emergência de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira. O presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque, disse suspeitar o incêndio tenha iniciado através de fogo posto, uma situação "recorrente" na ilha.

Depois de ter sido criticado por não aceitar de imediato o apoio do Governo da República, Albuquerque garantiu que na sexta-feira "já tinha combinado com o Dr. Paulo Rangel para mandar as forças". 21 elementos da Força Especial de Bombeiros e 15 voluntários, 25 elementos da Protecção Civil e 15 militares da GNR chegaram ao território este domingo, na tentativa de controlar o avanço do incêndio, que, ao final da noite de sábado, estava a ser combatido por 100 operacionais, auxiliados por 37 veículos. Durante o dia, a única aeronave disponível na Madeira foi accionada para combater as chamas.

Em declarações à CNN, Paulo Cafôfo criticou a gestão do incêndio que definiu como "deficitária" e "incompetente". O líder do PS/Madeira já tinha criticado anteriormente Miguel Albuquerque por ter dito, na sexta-feira, segundo informou à Lusa fonte do gabinete do presidente, que não era "necessária" o apoio da República. Cafôfo criticou ainda o facto de apenas no sábado algum membro do governo ter "dado a cara".

Vento dificulta combate

"O fogo surgiu numa zona alta, uma zona inacessível, e com condições meteorológicas em que o próprio helicóptero devido aos ventos fortes não podia actuar", disse Albuquerque, em declarações à RTP3 a partir do posto do comando da Eira do Serrado, perto da meia-noite.

O aviso de vento forte da autoridade marítima para o arquipélago da Madeira está em vigor até às 18h deste domingo. O IPMA apontou para vento de norte/nordeste "fresco a muito fresco, sendo forte nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira".

A visibilidade no mar deve ser "boa" e as ondas vão ser na ordem dos 2,5 metros na costa norte e de um metro na parte sul, refere a autoridade marítima regional. Face a esta situação meteorológica, a capitania recomendou o reforço das amarrações e vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas.

Também se desaconselha passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e a prática da actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas.

As previsões do IPMA apontavam para "vento fraco a moderado de nor-nordeste, soprando forte até os 45 quilómetros horários, em especial nas terras altas e nos extremos leste e oeste na ilha da Madeira", situação meteorológica que se manterá nos próximos dias.

O IPMA colocou também as todas as regiões da ilha da Madeira sob aviso laranja, sendo amarelo para o Porto Santo.

Movimento no aeroporto condicionado

O vento que começou a condicionar o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto da Madeira —​ Cristiano Ronaldo ao final da tarde deste sábado provocou o cancelamento de oito chegadas e o mesmo número de aeronaves divergiram para outros locais.

De acordo com a informação disponibilizada na página da ANA — Aeroportos de Portugal, pelas 23h20 tinham sido cancelados voos de diversas companhias aéreas oriundos de Lisboa, Porto, Poznan (Polónia), (Alemanha), Paris e Porto Santo.

A página indica também que divergiram para outros aeroportos voos provenientes de Bilbao (Espanha), Katowice (Polónia), Grã Canária (Espanha), Manchester (Reino Unido) e Toronto (Canadá).

Esta situação afecta igualmente as correspondentes partidas de aeronaves para os diferentes destinos e muitas centenas de passageiros.