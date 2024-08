Herdeiros de José Manuel Espírito Santo não conseguem desbloquear bens após a sua morte

Após a morte de José Manuel Espírito Santo, em Fevereiro do ano passado, a sua mulher e os quatro filhos tentaram sem sucesso descongelar os seus bens . Há um recurso pendente no Constitucional.

Os herdeiros de José Manuel Espírito Santo, primo de Ricardo Salgado e líder de um dos cinco ramos da família no conselho superior do grupo, não conseguiram até agora desbloquear os bens que estavam há vários anos arrestados ao familiar, após este ter morrido, em Fevereiro do ano passado, aos 77 anos. O Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu em Junho passado um recurso interposto pelos herdeiros, que, contudo, ainda não baixaram os braços. Está, neste momento, pendente outro recurso no Tribunal Constitucional.