Filhos do ex-braço-direito de Salgado tentam libertar 8,9 milhões congelados pela Justiça

Filhos de Amílcar Morais Pires querem voltar a mexer no dinheiro que lhes foi doado pelo pai uns meses depois da queda do BES. Chegaram a ser suspeitos de branquear dinheiro, mas MP arquivou o caso.

Os dois filhos de Amílcar Morais Pires, antigo braço-direito de Ricardo Salgado no Banco Espírito Santo (BES), estão a tentar libertar quase 8,9 milhões de euros que o juiz Carlos Alexandre mandou congelar em Março de 2019, no âmbito processo principal do universo Espírito Santo. Neste momento, está pendente no Tribunal da Relação de Lisboa um recurso que pretende que os filhos de Morais Pires possam voltar a mexer no dinheiro que lhes foi doado pelo pai meses depois da queda do BES.