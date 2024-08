Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Prelada no Porto arranca nesta segunda-feira

O Centro de Atendimento Clínico do Hospital da Prelada (CAC), no Porto, arranca nesta segunda-feira com capacidade para atender mais de 200 casos por dia e aliviar as urgências hospitalares, disse à Lusa o provedor da Misericórdia daquele concelho.

Em declarações à Lusa, António Tavares, responsável pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, entidade à qual pertence aquela unidade de saúde, explicou que o objectivo do CAC é "desviar das urgências dos hospitais" os casos menos urgentes.

"Ali vamos receber as pulseiras azuis e verdes, aquelas que são consideradas casos não urgentes e que nos serão encaminhadas pelo Centro Hospitalar da Universidade do Porto e pelo Centro Hospitalar e Universitário do São João e ainda pela Linha SNS24, disse.

O CAC do Hospital da Prelada, disse, abre segunda-feira às 8h e está preparado para receber até 200 a 300 utentes por dia.

Aquele centro de atendimento é uma das medidas do Plano de Transformação e Emergência da Saúde, aprovado pelo Governo em Maio, que estabelece o pagamento de 45 euros por doente ao Hospital da Prelada.

"Capacitámo-nos para receber entre 200 a 300 doentes por dia, que será o número de pessoas de devem ali acorrer, mas se for preciso dar resposta a mais estamos preparados para isso", garantiu António Tavares.

A nova valência é uma parceria do Hospital da Prelada e do Governo, sendo que a unidade hospitalar vai receber 45 euros por cada utente que lá seja atendido.

"O CAC vai permitir a observação de doentes não urgentes e o acesso a meios de diagnóstico complementar, como exames de imagiologia ou análises clínicas e ecografias ou raios-x", apontou António Tavares.