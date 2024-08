Sem público, Silvio Santos é enterrado em cerimônia marcada pela simplicidade

Como era desejo do apresentador, apenas familiares e amigos muito próximos acompanharam o sepultamento dele. Silvio Santos morreu no sábado, aos 93 anos, provocando comoção entre os milhões de fãs.

Bem distante do público que o acompanhou ao longo de 60 anos de carreira, o corpo do apresentador e empresários Silvio Santos foi enterrado neste domingo por volta de 9h da manhã do Brasil (13h de Portugal), no Cemitério Israelita do Butantan, em São Paulo.

Segundo a Folha de S. Paulo, a cerimônia de sepultamento foi restrita a familiares e amigos próximos, como era desejo de Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, vítima de broncopneumonia provocada pelo vírus H1N1.

No sábado, logo após a confirmação da morte do apresentador, a família dele divulgou uma nota explicando como seria o sepultamento: “Ele pediu para que, assim que partisse, o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu".

Vários fãs, no entanto, se aglomeraram em frente ao cemitério para dar o último adeus ao apresentador, que alegrou as tardes de domingo ao longo de décadas. Era comum as famílias se juntarem em frente à televisão para acompanhar o Programa Silvio Santos. O maestro Ricardo Bernardes, 48 anos, conta que ele a avó Ernestina, com a qual morou dos 11 aos 22 anos, se divertiam muito com o apresentador

Simplicidade

O corpo de Silvio Santos foi enterrado ao lado de um dos seus cinco irmãos, Leonel Abravanel, que morreu em 1982. O apresentador tinha boa relação com os familiares. Ele começou a vida profissional aos 14 anos como camelô, vendendo carteirinhas para títulos de eleitores.

Ao longo do tempo, foi construindo um império, iniciado, oficialmente, em 1962, quando assumiu o controle do Baú da Felicidade, a origem do atual Grupo Silvio Santos, com patrimônio de cerca de 1 bilhão de euros (R$ 6 bilhões). Essa fortuna será dividida entre a viúva, Iris Abravanel, e as seis filhas: Cíntia, Sílvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela.

Segundo a Folha, estiveram presentes na cerimônia de despedida de Silvio Santos as filhas Daniela Beyruti e Patrícia Abravanel, o neto Tiago Abravanel, o amigo e cabeleireiro Jassa, os apresentadores Celso Portiolli e Cesar Filho e o humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Como Silvio Santos era judeu, o enterro dele seguiu a tradição judaica, sem ostentação. O princípio do judaísmo é ressaltar a igualdade de todos os seres humanos em sua morada final.

