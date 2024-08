Fundação dará residência, com vista para o Tejo, para artistas concluírem obras

Um programa de residência artística em Lisboa, com lugar para morar em um palácio no centro de Lisboa, com vista para o Tejo. É o que oferece a Fundação Kees Eijrond a artistas que queriam dar um impulso para completar suas obras.

“Normalmente, por uma residência artística assim, o custo é de 1,5 mil a 2 mil euros (R$ 9 mil a R$ 12 mil). Nós não cobramos nada”, diz a brasileira Mirna Queiroz, diretora executiva da fundação.

A instituição fica em anexo de um hotel de cinco estrelas num dos locais mais emblemáticos de Lisboa, o Miradouro de Santa Catarina. Foi onde José Saramago colocou a sua personagem Ricardo Reis para ver os navios entrarem e saírem do porto de Lisboa.

A residência será num quarto de um palácio do século XVIII, construído antes do terremoto de 1755. Até ser adquirida pelo hotel, era o prédio abrigava um dos mais importantes banqueiros portugueses, António Horta Osório, que foi presidente do Lloyd’s Bank e chegou a ser nomeado cavaleiro pela Rainha Elisabeth II, da Inglaterra.

Segundo Mirna, a residência está aberta a todas as pessoas. “A nacionalidade não será um critério para a escolha. O primeiro quesito será sempre a qualidade da proposta”, ressalta. “Mas um dos pontos que será levado em consideração é a relação do objeto artístico com a cultura de língua portuguesa, uma vez que se busca uma relação com a comunidade local”, acrescenta.

Assim, destaca a diretora da Fundação Kees Eijrond, as pessoas que falam português, sejam brasileiros, portugueses ou africanos de língua portuguesa, terão uma análise com mais atenção.

Conscientização crítica

A princípio, a residência artística deve durar duas semanas, podendo chegar a até cinco semanas, segundo o projeto que for aprovado. “Não é para começar do zero. O compromisso é que a obra de arte alcance o público. Vamos dar acolhimento a uma fase do processo, não ao processo todo”, diz Mirna.

O motivo pelo qual foi estabelecido o prazo de duas semanas é que, assim, será possível oferecer a residência a mais artistas. A diretora da Fundação Kees Eijrond relata que a primeira fase da seleção funcionará como um projeto piloto, podendo ser modificado mais tarde.

Ela conta que, inicialmente, serão escolhidos projetos na área da escrita. Na segunda, será a vez das artes visuais, o que inclui fotografia, ilustração, cerâmica, pintura ou arquitetura, por exemplo. A terceira fase ainda será definida. As inscrições estão abertas e, para a primeira fase, vão até 5 de setembro.

Para concorrer é necessário enviar o currículo, uma carta de proposta explicando o que se pretende fazer, um calendário do desenvolvimento do projeto e um compromisso de publicação ou apresentação da obra. Mais informações e o e-mail para onde enviar a candidatura estão em: https://kefoundation.eu/conteudo_agenda.php?id=29.

O júri que decidirá os participantes da residência será composto pelos oito membros do conselho da fundação, além da diretora executiva. A Fundação Kees Eijrond foi criada em 1991 nos Países Baixos para apoiar o desenvolvimento de projetos culturais.

Os documentos da fundação explicam os motivos para se apostar em projetos como esse: “Acreditamos que arte é uma expressão fundamental da condição humana e desempenha um papel central no desenvolvimento e conscientização crítica”.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil