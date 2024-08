1984 nunca foi tão cada vez mais como ainda é

O que explica a contínua popularidade de uma obra de ficção com 75 anos? A resposta reside na mestria com que Orwell soube criar uma história intemporal, capaz de transcender o tempo e o espaço.

A 8 de Junho de 1949, a editora Secker & Warburg publicou em Londres o sexto romance de George Orwell. A primeira edição tinha um design minimalista: capa vermelha (ou verde), e letras garrafais com uma data enigmática escrita por extenso: Mil Novecentos e Oitenta e Quatro. O impacto imediato do livro excedeu todas as expectativas: 250 mil exemplares vendidos em seis meses, nos dois lados do Atlântico. Os números vão hoje nas dezenas de milhões.